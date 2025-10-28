Sinergia para desarrollar el país, Bank Mandiri guía al PMI japonés para convertirse en empresarios en su propio país

VIVA – Como forma de compromiso continuo para fortalecer la economía popular y ampliar las oportunidades de empleo, Banco Mandiri presentará el programa Mandiri Sahabatku en Japón por segunda vez en 2025. Celebrada en Osaka, esta actividad brinda capacitación práctica sobre educación financiera, inversión y oportunidades comerciales productivas para 110 trabajadores migrantes indonesios (PMI) que se puede aplicar en la vida cotidiana y en los planes de empresas familiares en el país.

Los participantes procedían de varias ciudades de Osaka, Nara, Kansai, Kioto y sus alrededores. Los PMI que viajaron por las ciudades para participar en la formación presencial mostraron un gran entusiasmo. Esto refleja su gran entusiasmo por aprender y su determinación de transformarse de trabajadores a empresarios independientes.

El evento fue inaugurado oficialmente por el Cónsul General de la República de Indonesia (Cónsul General de la República de Indonesia) Osaka, Sr. John Tjahjanto Boestami. En sus comentarios, el Cónsul General expresó su agradecimiento por la sinergia entre Bank Mandiri y la comunidad de PMI/Diáspora en Osaka, que ha fortalecido significativamente la capacidad y el bienestar de PMI/Diáspora. La presencia de representantes del gobierno indonesio en el área de trabajo de Osaka enfatiza el apoyo diplomático al programa de mejora de la competencia y la independencia económica de PMI.

Según Yoga Sulistijono, vicepresidente senior de Proyectos de Gobierno de Bank Mandiri, el programa Mandiri Sahabatku está diseñado como una plataforma integral para el empoderamiento. Incluye la provisión de planificación financiera, estrategias de ahorro y conocimientos de inversión, así como la comprensión de las oportunidades comerciales en sectores productivos como la pesca.

«Mandiri My Friends no sólo está aquí para brindar conocimientos, sino también para fomentar la confianza en que cada PMI tiene el potencial de convertirse en un actor empresarial productivo. Bank Mandiri los invita a comenzar a prepararse para el futuro desde ahora, comenzando por ahorrar, invertir y diseñar negocios que puedan administrar con sus familias en Indonesia. Esto es parte de nuestro espíritu en Synergy to Advance the Country», dijo Yoga.

En esta capacitación de Mandiri Sahabatku, Bank Mandiri colaboró ​​con oradores que son profesionales financieros y expertos en negocios a través de la colaboración con Mandiri Sekuritas y FisTx. En este caso, Mandiri Sekuritas proporciona material en forma de conocimientos sobre inversiones y gestión de riesgos, mientras que FisTx explica los modelos de negocio pesqueros modernos y las cadenas de suministro sostenibles, que pueden ser gestionadas por familias de PMI en sus lugares de origen.