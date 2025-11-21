Sinergia de educación e innovación digital, Bank BJB firma colaboración con la Universidad Abierta

Jacarta – Banco bjb Continuar fortaleciendo las sinergias intersectoriales para brindar mayores beneficios a la sociedad. Esto se ha fortalecido nuevamente a través de la colaboración estratégica con universidad abierta (UT) como una de las universidades estatales más grandes de Indonesia. Esta colaboración demuestra la seriedad del banco BJB en el apoyo al sector educación como un pilar importante del progreso nacional.

La educación superior desempeña un papel en la mejora de la calidad de los recursos humanos. Con su gran base de estudiantes y su sistema de educación a distancia, la Open University es un socio estratégico listo para ampliar el acceso a la educación nacional. El banco BJB ve este potencial como la base para una cooperación productiva a largo plazo.

El viernes 21 de noviembre de 2025, Bank BJB y Open University celebraron la firma de un Memorando de Entendimiento (NK) y un Acuerdo de Cooperación (PKS) en el edificio BKUK, sala OR, piso. 1 Universidad Abierta, Tangerang del Sur.

La firma fue realizada por el director sustituto del director principal del banco bjb, Ayi Subarna, y el rector de la Universidad Abierta, Prof. Dr. Ali Muktiyanto, SE, M.Si. También estuvieron presentes los líderes de las dos instituciones que brindan sinergias a largo plazo en los campos de la educación y los servicios bancarios.

También estuvieron presentes el Director de Consumo y Venta Minorista Nunung Suhartini, el Jefe de la División de Banca Institucional y Mayorista Hindun Herdiyani, el Jefe de la División de Crédito Minorista Rudy Purwadhi, el Director Ejecutivo Regional IV Ujang Aep Saepullah y el Jefe de la Sucursal de South Tangerang, M.Hartami.

Este Memorando de Entendimiento cubre el alcance de la cooperación en diversos campos, incluido el desarrollo de la educación y la enseñanza, la investigación, el servicio comunitario, la utilización de productos y servicios bancarios, así como otros campos acordados por las partes.

El Acuerdo de Cooperación (PKS) también incluye la implementación de Cuentas Virtuales en Línea (VA) para el pago de matrículas de estudiantes tose dos a last, para que el proceso académico sea más fácil, rápido y transparente. Este servicio digital está diseñado para apoyar un sistema educativo abierto sin limitaciones de tiempo y lugar.

Edupay VA es una de las innovaciones del banco bjb, desarrollada como una solución moderna de servicios financieros para instituciones educativas. A través de esta instalación, los estudiantes de Open University pueden pagar las tasas educativas a través de todos los canales de BJB Bank en tiempo real.