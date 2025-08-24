VIVA – En el espíritu de construir Indonesia de la periferia y fortalecer la resiliencia alimento Nacional, Perum Bullog Muestra un compromiso real al establecer asociaciones estratégicas con la Cooperativa Roja y Kelurahan (KDKMP) en varias regiones.

Esta sinergia no es solo la cooperación logística, sino parte del movimiento económico del pueblo que coloca a las cooperativas como la primera guardia en la distribución de alimentos nacionales.

Un ejemplo concreto de esta sinergia ocurre en Tarakan, North Kalimantan, donde el bullog de la rama de Tarakan es activo en el apoyo al KKMP (Kelurahan Merah Putih Cooperative) de la rama Tarakan para garantizar la distribución de arroz y otros productos básicos a la comunidad en áreas costeras y fronterizas.

Esta colaboración confirma que la seguridad alimentaria no es solo el deber del gobierno, sino un movimiento colectivo que involucra el poder de las personas a través de las cooperativas.

«En Perum Bulog realmente entendemos la importancia de la distribución del acceso a los alimentos, especialmente en las áreas de 3TP frontales, más exteriores, desfavorecidas y fronterizas. Junto con KDKMP, construimos un canales de distribución populistas y eficientes, y llegamos a la puerta de los hogares de los residentes», dijo Febby Novita, director de la empresa estatal de Bulog.

Según Febby, las cooperativas locales tienen un papel estratégico como distribución y fortalecimiento de la economía del pueblo, así como socios importantes para mantener la estabilidad del precio de los alimentos. Bulog no solo canaliza las existencias de alimentos, sino que también respalda el fortalecimiento de las instituciones cooperativas a través de capacitación, asistencia y sistemas de distribución transparentes y específicos.

«Por ejemplo, en Tarakan, la cooperación entre Bulog y KKMP Selumit ha logrado facilitar la distribución del arroz SPHP (estabilización de los precios de la oferta y los alimentos) directamente al público a precios asequibles, sin una larga cadena de distribución que carga a los consumidores. Este es un modelo de colaboración que queremos replicar en toda Indonesia», continuó.

KDKMP es parte del movimiento cooperativo moderno que se inició para fortalecer la resiliencia económica nacional desde el nivel local. Con una red de miles de ramas en todo el archipiélago, esta cooperativa es la punta de lanza de la distribución del empoderamiento económico alimentario y familiar.

«Bulog ve a las cooperativas como un socio estratégico a largo plazo, que no solo ayuda a la distribución del arroz y los productos básicos, sino que también se convierte en parte de la solución en el manejo de la agitación de precios, las reservas de alimentos del gobierno y la asistencia alimentaria a personas vulnerables», explicó Febby Novita.

En el contexto de la seguridad alimentaria, la sinergia entre Bulog y las cooperativas no es solo asuntos logísticos, esto es parte de la defensa estatal en el verdadero sentido, que es mantener los estómagos de las personas para permanecer llenos, estables y prósperos.

«Queremos demostrar que esta cooperación es una forma tangible de nacionalismo económico. Cuando Bullog y las cooperativas están unidas, no solo estamos canalizando arroz, sino que mantenemos la soberanía de la comida de la nación», dijo Febby.

Desde Sabang hasta Merauke, Bulog junto con KDKMP continúa expandiendo el rango de distribución de alimentos. Con una red y flota de almacenes logísticos integrados, Bulog asegura que no haya territorio en Indonesia que quede atrás en los asuntos alimenticios.

«A través de pasos concretos, como en Tarakan, Bulog demuestra que la colaboración entre los alimentos de bumn y las cooperativas puede responder a los desafíos de la distribución de alimentos en la era moderna, al tiempo que fortalece la economía local», concluyó.

Bulog apoya la presencia de KDKMP como un programa de prioridad nacional del gobierno. De acuerdo con la Instrucción Presidencial 9 de 2025, KDKMP tiene el espíritu de desarrollar el poder económico del nivel de la aldea/Kelurahan a través del sistema de cooperación mutua al garantizar la disponibilidad, alimentos y necesidades básicas de la comunidad de la aldea/Kelurahan.

Hasta ahora, hasta 474 KDKMP ha sido llevado a cabo por RPK como RPK por Bulog y tiene una facturación de ventas de más de 4.7 AD RPK es una salida de propiedad de la comunidad fomentada por Bulog y puede distribuir varios tipos de productos propiedad de Bulog.