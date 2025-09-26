Sinclair termina ‘Jimmy Kimmel Live!’ Boicot, dice que sus estaciones de ABC se reanudan a la transmisión de transmisión inmediatamente

Sinclair está poniendo Jimmy Kimmel De vuelta en el aire en sus 38 abecedario Estaciones de televisión, después de evitar su programa de televisión nocturno en protesta por los comentarios de Kimmel sobre el asesino de Charlie Kirk.

¡Sinclair dijo en un comunicado el viernes que finalizará su preferencia de Jimmy Kimmel Live! Y el espectáculo regresará esta noche sobre los afiliados de ABC de Sinclair.

«Nuestro objetivo a lo largo de este proceso ha sido garantizar que la programación siga siendo precisa y atractiva para la audiencia más amplia posible. Tomamos en serio nuestra responsabilidad como emisores locales de proporcionar programación que sirva a los intereses de nuestras comunidades, al tiempo que honramos nuestras obligaciones de emitir la programación de la red nacional», dijo Sinclair.

«Durante la última semana, hemos recibido comentarios reflexivos de los espectadores, anunciantes y líderes comunitarios que representan una amplia gama de perspectivas. También hemos sido testigos de actos de violencia preocupantes, incluido el incidente despreciable de un tiroteo en una estación afiliada de ABC en Sacramento. Estos eventos subrayan por qué los asuntos de transmisión responsables y por qué el diálogo respetuoso entre las diferentes voces sigue siendo tan importante.

La compañía continuó: “En nuestras discusiones continuas y constructivas con ABC, Sinclair propuso medidas para fortalecer la responsabilidad, los comentarios de los espectadores y el diálogo comunitario, incluida un defensor del pueblo independiente de toda la red. Estas propuestas se sugirieron como esfuerzos colaborativos entre los afiliados de ABC y la red ABC. ABC y Disney aún no han adoptado estas medidas y sinclair, sus afilios de ABC, mientras que ABC y Disney no han adoptado estas medidas, y Sinclair, respetan su derecho a tomar los afilios de ABC. Cree que tales medidas podrían fortalecer la confianza y la responsabilidad.

«Como una empresa arraigada en las estaciones locales, Sinclair sigue comprometido a servir a nuestras comunidades con programación que refleje sus prioridades, gana su confianza y promueve el diálogo constructivo. Esperamos continuar trabajando con ABC para ofrecer contenido que sirva a un amplio espectro de nuestras comunidades».

La reversión se produce después de que Sinclair anunció el 17 de septiembre que evitaría el programa de Kimmel indefinidamente, luego de los comentarios que el anfitrión dijo en su programa dos días antes sobre «The Maga Gang» tratando de anotar puntos políticos sobre el sospechoso acusado del asesinato del activista conservador Kirk. Poco después, otro grupo de estaciones grandes, Nexstar, también dijo que estaba tirando de «Jimmy Kimmel Live!» de sus afiliados de ABC. Los anuncios de los dos grupos de estaciones se produjeron después de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, amenazó con realizar quejas de «distorsión de noticias» contra las estaciones de ABC a menos que Kimmel fuera despedido.

La decisión de Nexstar de desmayar a Kimmel fue ampliamente vista como un intento de obtener las buenas gracias de Carr, ya que tiene algunos asuntos inmediatos antes de la agencia. En agosto, Nexstar anunció un acuerdo para adquirir Tegna por $ 6.2 mil millonesun acuerdo que requiere la aprobación de la FCC; La compañía ha negado las amenazas de Carr influyó en su decisión. a Yank Kimmel en el aire.

También el 17 de septiembre, ABC dijo «¡Live Jimmy Kimmel!» sería suspendido «indefinidamente». Disney trajo a Kimmel el martes 23 de septiembre, y el programa ofreció calificaciones de TV Boffo a rango como su episodio mejor calificado Incluso con los boicots de Sinclair y Nexstar.

En una declaración del 17 de septiembre, Andrew Alford, presidente de la División de Radiodifusión de Nexstar, había dicho: “Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico en nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, opiniones o valores de las comunidades locales en las que estamos ubicados. Continuando. Continuando. Tiempo actual, y hemos tomado la difícil decisión de evitar su programa en un esfuerzo por dejar que prevalezcan las cabezas más frías a medida que avanzamos hacia la reanudación del diálogo respetuoso y constructivo «.

En su declaración del 17 de septiembre, Sinclair dijo que antes de considerar traer a Kimmel de vuelta al aire, el anfitrión debe disculparse con la familia de Kirk y enviarles «una donación personal significativa», así como a los puntos de inflexión de EE. UU., La organización Kirk fundó, exige que parezca que no es un acto para los campamentos de Kimmel y Disney.

Nexstar, con sede en Irving, Texas, tiene 32 estaciones afiliadas a ABC (23 son propiedad de la compañía y nueve son estaciones asociadas a las que brinda servicios bajo acuerdos operativos conjuntos).

Las estaciones afiliadas a ABC de Nexstar incluyen KTVX (Salt Lake City), WGNO (Nueva Orleans), Wten (Albany, NY), WSYR (Syracuse, NY), WKRN (Nashville, Tenn.), Wate (Knoxville, Tenn.), Wotv (Battle Creek, Mich.), Whtm (Harrisburg, Pa. Va.), WJGF (Augusta, Georgia), Ktka (Topeka, Kan.) Y WTNH (Hartford-New Haven, Connecticut).