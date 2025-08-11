Sinclair anuncia una revisión estratégica del negocio de transmisión de televisión

SinclairUno de los grupos de estación de televisión locales más grandes de los Estados Unidos, anunció que su junta ha autorizado una «revisión estratégica integral» para su negocio de transmisión, incluidas posibles ventas y adquisiciones.

Sinclair posee, opera y/o brinda servicios a 178 estaciones de televisión en 81 mercados afiliados a todas las principales redes de transmisión. La empresa con sede en Hunt Valley, Maryland, también posee Canal de tenis; Networks de multidifusión Charge, Comet, Roar y el nido; y Newson, un agregador de transmisión de contenido de noticias locales.

La compañía anunció el lunes (11 de agosto) que «evaluará todas las oportunidades de valoración de valor, incluidas adquisiciones, asociaciones estratégicas y combinaciones de negocios, con socios potenciales en la transmisión y el ecosistema más amplio de medios y tecnología».

Las acciones de Sinclair se dispararon más del 20% en el comercio fuera de horario de la negociación por el anuncio, a más de $ 15/acción.

Además, Sinclair dijo que evaluará simultáneamente la separación de la cartera de Sinclair Ventures a través de una transacción spin-off, divisor u otra. El Ventures Group representa las inversiones diversificadas de la compañía en bienes raíces, capital privado y tecnología.

«La escala gana en la industria de transmisión actual, y tenemos la intención de liderar esa consolidación», dijo Chris Ripley, presidente y CEO de Sinclair, en un comunicado. «El rendimiento líder de la industria de nuestro negocio de transmisión nos posiciona como el socio de elección para la creación de valor. Simultáneamente, esperamos que la separación de empresas cristalice un valor significativo que el mercado ha pasado por alto dentro de nuestra estructura actual, dándonos aún más flexibilidad para impulsar nuestra estrategia de transmisión hacia adelante».

Sinclair afirma que su negocio de transmisión ha «superado constantemente a los pares de la industria», con ingresos publicitarios que crecen año tras año en el trimestre más reciente «a pesar del desplazamiento político récord».

La Compañía señaló que «no hay garantía de que la revisión estratégica dará como resultado una transacción u otro cambio estratégico, y Sinclair no tiene la intención de divulgar los desarrollos a menos y hasta que la Junta apruebe un curso de acción específico o que la compañía determine que la ley es apropiada o requerida por la ley».