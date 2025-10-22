Sinceramente, mi corazón se inclina hacia la selección nacional de Indonesia.

VIVA – El entrenador de Corea del Sur, Shin Tae-yong (STY), admite que todavía está abierto a oportunidades de entrenamiento. Selección Nacional de Indonesia si hay una oferta seria de PSSI.

Actualmente, el puesto de entrenador de la selección nacional de Indonesia está vacío después de que el PSSI lo despidiera. Patricio Kluivert La edad no logró que el equipo rojiblanco se clasificara para copa del mundo 2026 el jueves 16 de octubre de 2025.

Al mismo tiempo, el nombre de Shin Tae-yong se vinculó nuevamente con el Escuadrón Garuda. Mientras entrenaba a la selección nacional de Indonesia de 2019 a 2025, STY logró aumentar su ranking FIFA del 173 al 125.

Respondiendo a estos rumores, STY admitió que hasta ahora no había recibido una oferta oficial del PSSI para volver a entrenar a Rizky Ridho cs.

«Por parte de Indonesia (PSSI) nunca ha habido llamadas ni ofertas oficiales», dijo Shin, citado por Poste de portería de YouTubeMiércoles 22 de octubre de 2025.

Sin embargo, si llega la oferta, el técnico de 54 años admite que la considerará. Para STY, la selección nacional de Indonesia todavía tiene un lugar especial en su corazón.

«Si hay una oferta, por supuesto que la consideraré. Honestamente, mi corazón todavía se inclinará hacia Indonesia», dijo STY.

«Incluso si hay una oferta ligeramente mejor de otro país, pero Indonesia la ofrece con intenciones serias, Indonesia siempre será mi primera opción», concluyó.