Sinar Mas Land posee el innovador callejón Wander, al por menor y el lugar de reunión urbano en el área de BSD City

VIVA – Basado en los datos de Knight Frank Indonesia (2024), en los últimos tres años se han construido 13 centros comerciales o minoristas minoristas minoristas en Yakarta. Este fenómeno muestra que la popularidad del concepto de venta minorista de espacios abiertos aumenta después de la covid-19thmicy, en línea con los cambios en el comportamiento de las personas que prefieren actividades al aire libre. En línea con la tendencia, Sinar pero tierra Presentar espacio comercial adaptativo a las necesidades de las comunidades urbanas presentando CallejónLos últimos productos comerciales ubicados estratégicamente en el área de TOD Intermoda, Ciudad BSD. Como un área que une la terminal de autobuses, la estación KRL Line KRL, así como zonas comerciales y culinarias; El número de pasajeros en el primer trimestre de 2025 en la terminal de autobuses y la estación Cisauk alcanzó 582,622 pasajeros, desde el número de pasajeros en el primer trimestre de 2024 de 431,088, o alrededor del 39.71%. El aumento de la movilidad urbana confirma la importancia del área de desarrollo orientado al tránsito (TOD) como el nodo principal para la movilidad urbana.

Photo Maita (izquierda-derecha): Surianto Chandra (Vicepresidente Comercial BSD SINAR MAS LAND), Razna Adella (Vicepresidenta de Desarrollo de Negocios Mas Mas Land), Perry P. Handjaya (Director Gerente de Finanzas Comerciales BSD SINAR MAS Land) En la ceremonía de Wander Alley de Wander, los últimos productos comerciales ubicados estratégicamente en el área intermoda de BSD, en septiembre, 2025, 2025.

La innovadora procesión simbólicamente se llevó a cabo presionando el botón de sirena por Harry Ramaputra (CEO de Sinar Mas Land Project Support & Services), Perry P. Handjaya (Director Gerente de Desarrollo de Negocios de Lands Lands Development), Razna Adella (Vicepresidenta de Desarrollo de Negocios Mas Retail Mas Land) y Surianto Chandra (Vicepresidente Comercial BSD BSD MAS Land) On el miércoles (9/17 Land). Construido en un área de 1.7 hectáreas, Wander Alley es un catalizador del desarrollo del área de BSD City Intermoda TOD que tiene un total de 25 hectáreas de tierra. Esta área comercial está dirigida a los viajeros, usuarios de tránsito, comunidades, a la comunidad en la ciudad de BSD y las áreas circundantes. El proyecto está dirigido a completarse y comenzar a operar en el 2026 Quarter-IV.

Perry P. Handjaya, Director Gerente de Desarrollo de Negocios, Sinar Mas Land, dijo: «Wander Alley que presentamos como Alfresco Retail y Urban Hangout Place integrado con redes de transporte público, que van desde la estación de Cisuk Commuter Line KRL hasta BSD Link Terminal. Entretenimiento familiar en una ubicación. Este concepto está en línea con el desarrollo de BSD Intermoda Tod, SINAR MAS MAS es el desarrollo de un solo terreno que está presente un desarrollador que presenta el índice de un desarrollador. Área con espacio residencial, comercial y público en un radio al que se puede acceder a pie desde el centro de transporte masivo.

Descripción de la foto: Construido en un área de 1.7 hectáreas, Wander Alley es un catalizador del desarrollo del área de BSD City Intermoda Tod con el concepto del área minorista de Alfresco, así como el lugar de objeto de lugar urbano integrado con la Red de Transporte Público, comenzando desde la Estación de Línea KRL de Commuter Cisauk hasta la Terminal BSD Link Bus.

Inspirado en los íconos de la calle en Japón y Corea, Wander Alley presenta el concepto de espacio interior y exterior que presenta varias instalaciones, que van desde la zona de comedor de inquilinos de F&B, puntos de venta de comida rápida (Grab & Go), parque infantil, hasta el espacio de eventos comunales. Varias marcas internacionales conocidas han confirmado su presencia al abrir sucursales en este lugar. Diseñado por el consultor líder de Master Planner International, Siura Studio de Singapur, Wander Alley, fue diseñado con una interacción comunitaria con una interacción comunitaria ecológica, cómoda y de apoyo.

Como Urban Hangout Place que ofrece una experiencia de relajación y recolección juntos, este producto comercial está presente en medio de una área residencial densamente poblada de la ciudad de BSD, y está rodeado de centros de oficinas, negocios, instalaciones educativas y recreativas. Wander Alley también estaba preparado para apoyar el desarrollo de proyectos de recreación a gran escala en la ciudad de BSD, uno de los cuales fue BSD Secret Zoo, el moderno parque turístico de la colaboración de Sinar Mas Land con East Java Park Group, que conlleva el concepto de aventura de zoológico urbano y ahora está en el escenario de desarrollo.

Ubicado estratégico en el corazón de la ciudad de BSD, Wander Alley está integrado con varias redes de peaje; Serpong -Balaraja Toll Road (Serbaraja) Sección 1A y 1B, Yakarta – Serpong Toll Road integrado con Jorr 1 Toll Road, Jorr 2 Toll (Soekarno Hatta Airport – Kunciran – Serpong – Cinere – Cimanggis – Cibitung – Cilincing), Japorawi Toll Road y Jagorawi Road. La movilidad desde/a Wander Alley también cuenta con el apoyo de varios transporte público, desde autobuses BSD Link, alimentadores de autobuses de BSD City, hasta la línea de cercanías de KRL a través de la estación de Cisauk en el área de Intermoda de BSD City. En el futuro, la conectividad será más óptima con la presencia de la estación Jatake en el cuarto trimestre de 2025, así como el plan de estudio para el desarrollo de la vía MRT de Lebak Bulus-Serpong. Esta iniciativa estratégica confirma el compromiso de Sinar MAS Land en la presentación de una infraestructura integrada en la ciudad de BSD.