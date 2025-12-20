Sinar Mas Land colabora con Waste4Change para fomentar el procesamiento sostenible de residuos

Jacarta – Sinar Mas Land colabora con Waste4Change para fomentar la gestión basura quien es responsable y sostenible. Esto se realiza a través de la Casa de Recuperación de Materiales (Instalación de recuperación de materialesy/MRF) Jatiwaringin.

Ignesjz Kemalawarta, asesor presidente de la oficina de tierras de Sinar Mas y coordinador del proyecto TPST de la ciudad de BSD, dijo que, a través de la colaboración intersectorial entre el gobierno y Waste4Change, su partido está presentando la Casa de Recuperación de Materiales de Jatiwaringin como una instalación para gestionar los desechos domésticos de los residentes del grupo en la ciudad de BSD y sus alrededores.

«Esta instalación es parte de nuestro compromiso de construir un sistema de gestión de residuos sostenible, dentro de un marco de economía circular integrada, al tiempo que fomenta la participación activa de la comunidad en el mantenimiento de la limpieza y la sostenibilidad ambiental», dijo Ignesjz en un comunicado en Yakarta, el sábado 20 de diciembre de 2025.

Explicó que las instalaciones de la Casa de Recuperación de Materiales de Jatiwaringin están administradas por PT Sinar Chang Persampahan (PT SPP) como una empresa conjunta entre Sinar Mas Land y Waste4Change.

Los datos de 2024 muestran que Tangerang Regency produce más de 2.100 toneladas de residuos por día, o el equivalente a casi 800.000 toneladas por año. Esta cifra sitúa a Tangerang como una de las zonas con mayor generación de residuos alrededor de la provincia de Banten.

En los últimos tiempos, el Gobierno de Tangerang Regency también cerró una serie de puestos de residuos ilegales que operaban sin permisos y no cumplían con las normas de gestión de residuos aplicables. Esta condición enfatiza la importancia de la existencia de instalaciones de manejo de residuos que sean oficiales, autorizadas y cumplan con los estándares ambientales nacionales.

Mientras tanto, el propio Waste4Change es parte del ecosistema Digital Hub, que es el centro de innovación y facilitador de negocios de Sinar Mas Land que integra el ecosistema de startups, empresas multinacionales, así como actores en los campos de la tecnología, la salud y la educación en varios proyectos de Sinar Mas Land en Indonesia.

Director ejecutivo o el director ejecutivo de Waste4Change, M. Bijaksana Junerosano, dijo que su partido tiene actualmente la misión sostenible de gestionar los residuos hacia cero residuos para superar el enorme problema de los residuos en Indonesia.

«Para realizar esta misión, necesitamos colaborar con muchas partes de todos los sectores para acelerar la reducción de residuos en Indonesia», dijo.