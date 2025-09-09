Sin violencia, todos obtienen derechos

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de derecho, derechos humanos, inmigración y correcciones, Yusril Ihza MahendraAsegurando a los sospechosos del caos que ahora están detenidos en el centro de detención Polda Metro Jaya Aún obtenga sus derechos de acuerdo con la ley aplicable.

Esto fue transmitido por Yusril después de realizar una verificación directa y un diálogo con prisioneros, incluido el director de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen.

«Tenemos un diálogo con todos, incluso con Delpedro Marhaen, que también está detenido en el Centro de Detención de la Policía Metropolitana de Yakarta, con la intención de verificar el campo Asegúrese de que todos los prisioneros sean tratados de acuerdo con las disposiciones de procedimiento penales aplicables y si han cumplido con los estándares de los derechos humanos que son sus derechos como ciudadanos», dijo el martes 9 de septiembre, 2025.

Ministro de Derecho y Derechos Humanos Coordinadores Yusril Ihza Mahendra y el viceminito Otto Hasibuan

Según él, los investigadores han proporcionado instalaciones adecuadas para los prisioneros, que van desde habitaciones, baños hasta alimentos tres veces al día. Enfatizó que no había práctica violencia realizado por investigadores contra prisioneros.

«Podemos asegurarnos de que todos estén detenidos en una sala de detención adecuada, hay baños, hay baños, su ropa también cambió. Y luego pueden dormir a pesar de que están en la alfombra y se les dan comida tres veces al día, bebiendo y otros para que los derechos de la prisión se cumplan de acuerdo con las provisiones de la ley de procedimiento penal», dijo.

Yusril agregó, de las 1.400 personas que habían sido aseguradas por la Policía Metropolitana de Yakarta, después del 25 al 28 de agosto, ahora solo 68 personas aún están siendo detenidas. Consisten en perpetradores de destrucción, saqueo, violencia con bombas molotov, violaciones cibernéticas, incitación a través de las redes sociales.

El viceministro, Otto Hasibuan, quien también acompañó a Yusril solicitó que el proceso legal se llevara a cabo de manera transparente. Alentó el caso a ser transferido de inmediato a la corte.

«Así que creo que este es el proceso legal que intentamos anhelar, con suerte todas las personas pueden entender que todo si no está demostrado que sí no se procesa, pero si se prueba, la ley aún debe ser confirmada», dijo.