Sin un súper auto, Onana llegó a casa usando un taxi de motocicleta después del partido de calificación de la Copa Mundial 2026

VIVA – Kiper Equipo nacional de Camerún, Andre Onanel medio de ser un sinónimo. Después de actuar en Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona Africana, el portero de 29 años fue encontrado en casa montando un taxi en motocicleta.

Leer también: Los playoffs translúcidos de Bolivia entre confederaciones, ¿estarán en contra del equipo nacional de Indonesia?



Onana cayó como titular cuando Camerún se enfrentó al anfitrión Cape Verde el martes 9 de septiembre de 2025. Desafortunadamente, su gol admitió el gol de Dailon Livramento en el minuto 54.

En una situación, Onana en realidad sobrevivió en la línea de gol y no pudo cerrar el espacio de tiro del oponente. Como resultado, los leones indomables cayeron 0-1.

Leer también: Sty enfatizó que no había ningún problema de comunicación con los jugadores del equipo nacional de Indonesia: ¡juro a pesar de que estaba amenazado con asesinado!



Estos resultados tienen oportunidades de Camerún para calificar directamente para la Copa Mundial 2026. Fueron atrapados en el segundo lugar en el Grupo D con 15 puntos, 4 puntos detrás de Cape Verde en la parte superior de la clasificación con los dos partidos restantes.

Detrás del centro de atención sobre su actuación, Onana también se convirtió en una conversación debido a su momento de regreso a su ciudad natal. Citando el informe web de Ghana, el ex portero de Ajax Amsterdam eligió montar el taxi de la motocicleta de la motocicleta Okada alias a su casa.

Leer también: La respuesta dura de Pssi Italian después de que sus jugadores fueron acusados ​​de Hina Israel



Un video subido por los fanáticos mostró a Onana disfrazada al cubrirse la cara usando la chaqueta del equipo nacional de Camerún. La moto en la que viajaba por la carretera de Tanah Merah hasta que llegó frente a la casa custodiada por un oficial de seguridad.

Sin embargo, su escala en Camerún no duró mucho. Hace solo dos días, inmediatamente voló a Türkiye para unirse a Trabzonspor Como jugador de préstamo de Manchester United.

Su llegada al aeropuerto de Trabzon fue inmediatamente recibida por miles de seguidores. Flares estaba encendido, vítores sonó, hasta que Onana fue rodeada de fanáticos que pidieron una foto juntos.