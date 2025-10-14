Sin término, los pobres no pueden estar enfermos.

Jacarta – Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM), Muhaimin Iskandar o Tío Imin dice presencia Seguro Nacional de Salud (JKN) es el esfuerzo del gobierno por romper la cadena de desigualdad salud y economía.

Así lo transmitió Cak Imin en la concesión del patriarcado a las entidades comerciales en el programa JKN ‘Premios Satya JKN 2025’ en el Grand Mercure Hotel, Kemayoran, centro de Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

«Para que los ricos ayuden a los pobres, los empresarios ayuden a sus trabajadores, el gobierno ayude a los más pobres», dijo Cak Imin en su discurso.

Hasta ahora, dijo Cak Imin, el gobierno ha desembolsado ayudas contributivas de aproximadamente 60 billones de rupias para 96 ​​beneficiarios.

«JKN, que existe desde hace más de una década, ha demostrado ser capaz de ser una fuente de apoyo y esperanza para que millones de familias permanezcan vida saludable Y lo logró”, afirmó.

A través de JKN, Cak Imin enfatizó que no hay más términos. los pobres no puedo enfermarme. Dijo que todas las personas tienen derecho a recibir buenos servicios de salud.

«La presencia de JKN ha logrado reducir no menos del 70 por ciento de la carga del gasto público en salud», afirmó.

«Ya no existe el dicho de que los pobres no pueden estar enfermos, los pobres deben buscar tratamiento y todos somos una fuerza que trabaja juntos para crear un JKN saludable. Ya no hay miedo de buscar tratamiento con las consecuencias costosas», concluyó Cak Imin.