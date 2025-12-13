Sin Shin Tae-yong, ¿caerá la selección de Indonesia? Estos son 4 fracasos a lo largo de 2025

Yakarta, VIVA – A lo largo de 2025, el fútbol indonesio afrontará una fase que no será fácil. Una serie de resultados decepcionantes se sucedieron uno tras otro, dando en el blanco Selección Nacional de Indonesia en varios niveles de edad. Esta situación se convirtió en un foco de atención para el público, especialmente porque ocurrió después de que PSSI decidiera poner fin a la cooperación con el entrenador surcoreano, Shin Tae-yong, a principios de año.

El cambio de entrenador, que se esperaba que marcara el comienzo de una nueva era, en realidad vino acompañado de una disminución del rendimiento. La selección de Indonesia desde la categoría senior hasta la de edades no ha podido mostrar un rendimiento constante. Más recientemente, el fracaso de la selección nacional indonesia sub-22 en Juegos del MAR 2025 Tailandia se suma a la larga lista de resultados menores en lo que va de año.

Las esperanzas del público aumentaron cuando la selección nacional sub-22 de Indonesia cerró la fase de grupos de los SEA Games 2025 con una victoria. En el partido decisivo que se celebró en el Estadio del 700 Aniversario de Chiang Mai, el viernes 12 de diciembre de 2025, el equipo de Garuda Muda derrotó a Myanmar por 3-1.

Sin embargo, esta victoria no fue suficiente. La selección nacional sub-22 de Indonesia no cumplió con los requisitos de diferencia de goles para desplazar a Malasia del segundo lugar en la clasificación del grupo. Así, el progreso de Indonesia tuvo que detenerse en la fase de grupos, un resultado que resultó agridulce teniendo en cuenta que el objetivo de la medalla de oro siempre estuvo puesto en los SEA Games.



Duelo Selección Indonesia Sub-22 vs Myanmar Sub-22 Foto : Instagram @timnasindonesia

Este fracaso no es sólo el resultado de un partido. A lo largo del torneo, el desempeño de la Selección Sub-22 fue considerado inestable. La regularidad del juego, la eficacia en la finalización y la organización defensiva son notas que siguen apareciendo en las valoraciones.

El cambio de era después de Shin Tae-yong

La disminución de los logros de la selección nacional de Indonesia a lo largo de 2025 no puede separarse de cambios importantes en la presidencia del entrenador. El PSSI puso fin oficialmente a su colaboración con Shin Tae-yong a principios de año, una decisión que puso fin a la larga etapa del técnico surcoreano en el fútbol indonesio.

Mientras dirigía la selección nacional de Indonesia, Shin Tae-yong era conocido como una figura central que mantenía el control en todos los niveles de edad. No sólo entrena a la selección absoluta, sino que también participa en el entrenamiento de la selección nacional de las categorías por edades, incluidas la sub-20 y la sub-23. El enfoque a largo plazo que construyó poco a poco fue moldeando la identidad de juego de la selección nacional de Indonesia.

Después de la separación, el PSSI nombró a Patrick Kluivert entrenador senior de la selección nacional de Indonesia. Mientras tanto, el puesto de entrenador de las selecciones nacionales de Indonesia Sub-23 y Sub-22 quedó confiado a Gerald Vanenburg. Se espera que este cambio traiga nuevos colores, pero una adaptación incompleta en realidad tiene un impacto en los resultados en el campo.