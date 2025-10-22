Sin ser escuchado durante mucho tiempo, el PAN da las últimas novedades sobre Eko Patrio y Uya Kuya

Jacarta – Noticias sobre Eko Hendro Purnomo o Eco Patrio y Surya Utama alias Él va a Kuya rara vez se escucha después de la desactivación por parte de los miembros RPD RHODE ISLAND.

Más recientemente, el Partido del Mandato Nacional (CACEROLA) reveló la noticia de ambos. El vicepresidente general del PAN, Eddy Soeparno, reveló que el estatus de Eko y Uya sigue siendo el mismo, es decir, miembros inactivos de la Cámara de Representantes.

«Hasta el momento, el PAN DPP todavía tiene el estatus de desactivar a nuestros miembros», dijo a los periodistas, citado el miércoles 22 de octubre de 2025.

Vicepresidente del MPR de Indonesia y vicepresidente del PAN Eddy Soeparno

En cuanto a la continuación del problema entre los dos, Eddy explicó que el asunto está en manos del presidente general del PAN (Ketum) Zulkifli Hasan y fue comunicado a los líderes de la facción.

«Por supuesto, estamos esperando más instrucciones del presidente general y luego lo comunicaremos a los dirigentes de la facción del PAN», explicó.

Anteriormente, PAN había declarado que había desactivado a Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio y Surya Utama alias Uya Kuya de miembros de la Cámara de Representantes.

El anuncio de la desactivación de Eko Patrio y Uya Kuya como miembros de la RPD estaba contenido en un comunicado de prensa del DPP PAN recibido por tvOnenews.com el domingo 31 de agosto de 2025.

La carta del comunicado de prensa fue firmada por el presidente general del PAN, Zulkifli Hasan, y el vicepresidente general del PAN, Viva Yoga Mauladi.

También se afirmó que Eko Patrio y Uya Kuya estaban oficialmente inactivos como miembros de la RPD a partir del lunes 1 de septiembre de 2025.

«Observando la dinámica y los acontecimientos actuales, el PAN DPP ha decidido desactivar a mi hermano Eko Hendro Purnomo y a mi hermano Surya Utama como miembros de la RPD RI de la facción PAN de la RPD RI, a partir del lunes 1 de septiembre de 2025», escribió el comunicado de prensa.

La declaración también pide al público mantener la calma y la paciencia y tener confianza en el gobierno del presidente Prabowo Subianto.

El PAN enfatizó que él y el gobierno siempre estarán del lado del pueblo.

tvOnenews/Aldi Herlanda