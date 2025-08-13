Sin rodeos, Shin Tae-yong descargó la relación con el presidente de PSSI Erick Thohir

VIVA – Ex entrenador Equipo nacional Indonesia, Shin Tae-yong, contundente sobre la condición actual de su relación con el presidente de PSSI, Erick thohir. Desde que se separó oficialmente del equipo de Garuda en enero de 2025, admitió que ya no se comunicaba con Erick.

El entrenador surcoreano ahora continúa su carrera con el club K League 1, Ulsan Hyundai, después de estar desempleado después de ser expulsado del asiento del entrenador del equipo nacional.

«Ahora no estamos relacionados, aunque a través de Instagram. En el pasado a menudo conversamos a través de Instagram, Kakaotalk o WhatsApp. Pero, ahora no es en absoluto», dijo Shin Tae-yong, citado de siniar Jekpot en el canal de YouTube Jeong Seok, sus traductores personales mientras entrenan a Indonesia.

En la conversación, Shin no solo habló sobre la relación con Erick, sino que también abrió una historia sobre su despido que aún dejó un gran signo de interrogación.

«No sé por qué tengo que dejar de entrenar. Entonces, no quiero mencionar más. También tengo orgullo», dijo el entrenador de 54 años.

Cuando se detuvo, Shin realmente estaba liderando Equipo nacional indonesio en una gran misión en la tercera ronda de calificación 2026 Copa del Mundo. Todavía quedan cuatro partidos, incluido un partido crucial fuera de distancia contra Australia.

Sin embargo, en medio del enfoque de la preparación, en realidad fue expulsado. Shin admitió que su mente en ese momento solo estaba en el partido, por lo que no podía pensar en la posibilidad de que fuera despedido.

«No creo nada. Es normal. No triste. ¿Por qué debería parar? Honestamente, nunca pensé que me detendría. Entonces, en absoluto», dijo.

De hecho, estaba seguro de que si el equipo nacional pudo derrocar a Australia en marzo de 2025, la oportunidad de calificar para la Copa del Mundo era muy abierta.

«Si ganamos la tercera ronda de Australia en marzo, estaba seguro de que definitivamente podríamos calificar para la Copa del Mundo. Estaba tan concentrado en pensar en eso, no tuve tiempo de pensar en nada más», agregó.

No cerró la puerta al equipo nacional

Aunque su despido deja un misterio, Shin Tae-Yong afirmó que no descartará la posibilidad de volver a entrenar al equipo nacional indonesio algún día. Para él, el gran apoyo de los seguidores es la razón principal.

«No descarto la posibilidad (nuevamente entrenando al equipo nacional indonesio en el futuro). La cuestión es que los fanáticos del fútbol indonesio me han dado mucho», dijo.

«Entonces, podría volver si hay una oportunidad», dijo Shin.