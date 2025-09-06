Sin rodeos, Rieke Diah Pitaloka descargó el rendimiento de Uya Kuya y Eko Patrio en el DPR

Yakarta, Viva – Artista y miembro del Parlamento Indonesio, Rieke Diah Pitalokaenfatizando que el saqueo no puede considerarse razonable a pesar de que se dirige a otros miembros del consejo. Esto fue transmitido por Rieke cuando fue invitado en podcast Confiding en Bang Denny Sumargo.

Leer también: En el medio de las regalías Polémica, Amanda Caesa selecciona sigue siendo productiva y el lanzamiento del nuevo single



Según Rieke, los representantes de las personas tienen responsabilidades personales, no solo para la comunidad sino también para Dios. Por lo tanto, todas las formas de violencia y saqueo son contrarias a los valores básicos de la nación. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

«No siempre anuncie este país con el Dios del Todopoderoso, pero por otro lado, normalizamos, informando las acciones reales no describen al Dios Todopoderoso», dijo Rieke, citado el domingo 7 de septiembre de 2025.

Leer también: 12 personas se sospecharon de sospecha de la casa de Uya Kuya



«Incluyendo entonces consideramos que lo natural ocurre la violencia no solo por los administradores estatales, sino también saqueando, por ejemplo, no queda que no pueda justificarse», agregó.

Vas a Solo 10 meses en el DPR

Leer también: La declaración viral de Eko Patrio más antiguo que llama al salario del DPR es más pequeña que el artista, los internautas: ¿Por qué se siente como en casa?



Rieke aludió a la casa de Uya Kuya, quien fue saqueado por las masas. Consideró que la comunicación de UYA debía mejorarse, pero la acción masiva aún era inapropiada.

«No permita que las personas que están indicadas jueguen un presupuesto seguro, por ejemplo, con todo lo que hay un gesto o comunicación incorrecta de nuestros amigos, Mas Uya», dijo Rieke.

«Pero luego hubo un saqueo y se consideró algo natural. Tenía solo 10 meses en el DPR y la casa no fue el resultado del DPR», dijo.

Rieke afirmó haber perdido la cifra de UYA cuyo estado de membresía ahora está desactivado. Consideró que UYA trabajaba en serio cuando ambos se sentaron en la Comisión IX, especialmente en la defensa en casos de tráfico de personas y problemas de salud.

Eko Patrio Considerado sincero

No solo Uya, Rieke también habló sobre su colega, Eko Patrio, quien ahora está desactivado.

«Mas Eko, por supuesto, nuestras interacciones son a menudo porque soy miembro, Mas Eko, el vicepresidente ahora y durante mucho tiempo estamos en la Comisión 6. Mas Eko es sincero, es ridículo», dijo Rieke.

Recordó cómo Eko Patrio ayudó a luchar por el caso de la tierra de Mat Solar, también conocida como Juri, para desmantelar la mafia alimentaria, la mafia de estaño e incluso abrió un espacio para la discusión de grandes casos como la pertamina.

«Como líder, incluidos aquellos que nos dieron espacio para el final de los grandes casos, incluida Pertamina. Mas Eko nunca nos limita a hablar en el juicio de todo tipo, él da tal espacio», agregó.

No vences a Flat

Rieke enfatizó que todos tienen un lado positivo y negativo, por lo que no es justo si solo mira desde un lado.

«Así que hay ventajas y desventajas. No creo que podamos golpear de manera uniforme. Si bien hay otros grandes casos de corrupción que la gente también es, no le digo a la gente que saqueara su casa, por ejemplo», dijo.

Sentil Big Nation

Al final de la conversación, Rieke expresó su gratitud por las críticas públicas a través de las demandas de 17+8 personas mientras transmitía un profundo dolor para las víctimas que cayeron en la manifestación.

Incluso citó el discurso del presidente chino Xi Jinping, luego agregó con su propio mensaje.

«El presidente Xi Jinping en su discurso ayer dijo que la Gran Nación era una nación que no podía ser intimidada por otros, por extraños», dijo Rieke.

«Y también quiero agregar su discurso Xi Jinping, una gran nación no puede ser intimidado por los extraños, sino también una nación que no intimida a su propia gente», dijo.