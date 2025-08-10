Sin rodeos, el reconocimiento de Benjamin Sesko se unió al Manchester United

VIVA – Benjamin Sesko Oficialmente unido con Manchester United Después de firmar un contrato de cinco años. El delantero esloveno fortalecerá a los Red Devils hasta el 30 de junio de 2030.

Leer también: Bruno Fernandes llama a los jugadores de Manchester United ‘Lazy’, esta es la respuesta de Ruben Amorim



Anteriormente, Sesko estaba en demanda por varios de los grandes clubes europeos, incluido el Newcastle United que aparecerá en la Liga de Campeones la próxima temporada. Sin embargo, eligió aceptar la oferta de Mu Por razones más profundas.

«La historia del Manchester United es claramente muy especial, pero lo que me entusiasma es el futuro», dijo Sesko en su declaración oficial.

Leer también: Ya en Barcelona, Rashford ya no quiere discutirte



«Cuando discutimos este proyecto, estaba claro que todo estaba listo para que este equipo continúe creciendo e inmediatamente compitiendo por los trofeos más grandes», agregó.

El jugador de 22 años fue reclutado de RB Leipzig Y afirmó sentir inmediatamente la atmósfera positiva en el equipo desde su llegada a Old Trafford.

Leer también: RB Leipzig rechaza Rp1.3 T de Newcastle para Sesko, Soba amenazó con el Liverpool



«Desde que llegué, podía sentir la energía positiva y la atmósfera familiar creada por MU. Este club es claramente el lugar perfecto para alcanzar mi nivel máximo y darme cuenta de todas mis ambiciones», dijo Sesko.

Tampoco puede esperar para comenzar su nueva aventura bajo el entrenador Ruben Amorim.

«No puedo esperar para comenzar a aprender de Ruben y conectarse con mis compañeros de equipo para lograr el éxito que todos sabemos que podemos lograr juntos», dijo.