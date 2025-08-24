Sin riqueza de demanda, esto es lo que Dahlia Polonia quiere de su divorcio con Fandy Christian

VIVA – Hogar del artista Dahlia Polonia Y Cristiano fandy Regresó al foco público después de que Dahlia presentó una demanda divorciado en la corte religiosa de Badung, Bali.

La decisión de Dahlia de poner fin a su matrimonio con Fandy parecía haber sido unánime, a pesar de que la audiencia de mediación celebrada el 20 de agosto de 2025 no había producido resultados.

Durante el juicio, la mediación terminó con el punto muerto porque Fandy todavía estaba tratando de mantener su matrimonio, mientras que Dahlia insistió en separarse.

En su declaración a los medios de comunicación, Dahlia enfatizó que no tenía el deseo de exigir activos de Gono-Gini de Fandy.

«(¿Demanda) Treasure? Nada», dijo Dahlia Polonia, citando shows de YouTube, lunes 25 de agosto de 2025.

Además, también eligió no preocuparse por la custodia de los hijos. Dahlia espera aplicar una crianza compartida o parental con Fandy por el bien de sus tres hijos.

«Cuando se trata de niños, espero que pueda cuidar a Fandy juntos. Así que sí, la custodia está juntos. Entonces, aunque divorciado, todavía quiero ser amigo de Fandy para los niños», agregó.

La polémica doméstica de esta pareja no es nueva a los ojos del público. La grieta de su matrimonio comenzó a desarrollarse el 14 de mayo de 2023, cuando Dahlia desmanteló el supuesto asunto de Fandy a través de cargas en las redes sociales.

En ese momento, Dahlia distribuyó un íntimo capturas de pantalla entre Fandy y una actriz que se convirtió en su co -estrella en una telenovela. El tema de la infidelidad desencadenó una escena entre los fanáticos y se convirtió en una cálida conversación en varias plataformas de medios.

Aunque había perdonado a Fandy e intentó mejorar su relación, Dahlia finalmente eligió terminar el matrimonio después de dos años de lucha. La estrella de la telenovela es un guapo lobo confirma que la razón de la demanda de divorcio no se debe al problema de un asunto que ha estado sobresaliendo.

Según él, la decisión de separarse fue tomada porque sentía que ya no era adecuada con Fandy como compañero de vida.

La sesión de seguimiento de la mediación está programada nuevamente el 3 de septiembre de 2025 en el Tribunal Religioso de Badung. El público ahora está esperando más desarrollos de este proceso de divorcio, al tiempo que especula cómo se llevará a cabo la relación de Dahlia y Fandy después de la separación, especialmente en términos de crianza de sus hijos.

La decisión de Dahlia de continuar estableciendo buenas relaciones con Fandy para que los niños muestren actitudes de adultos al tratar esta complicada situación.