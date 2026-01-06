Sin representante en Senayan, el PPP se centra en prepararse para la verificación de hechos de las elecciones de 2029

Bandung, VIVA – Consejo de Liderazgo Regional (DPW) del Partido Unido para el Desarrollo (APP) Java Occidental continúa fortaleciendo la consolidación hasta las bases como un paso estratégico para afrontar las elecciones de 2029. Estos esfuerzos incluyen el reclutamiento de cuadros y activistas femeninos y la preparación de figuras internas del PPP para postularse para las elecciones regionales, incluida la elección de gobernador de Java Occidental de 2029.

El presidente del DPW del PPP de Java Occidental, Pepep Saiful Hidayat, dijo que el fortalecimiento de la estructura del partido era el programa principal que se había implementado de manera integral en 27 distritos/ciudades de Java Occidental.

«Hemos implementado el primer programa en todos los distritos/ciudades sobre la base de la participación a nivel de subdistrito. Cuatro participantes participaron en cada subdistrito, y Alhamdulillah, toda la serie de actividades se ha completado», dijo Pepep después de celebrar el 53º aniversario del PPP en Istigsoh, en la oficina del PPP DPW, el lunes (01/05/2025).

Explicó que el programa tiene como objetivo preparar la estructura del partido, así como aumentar la capacidad de los cuadros para abordar la regeneración de la gestión a nivel de subdistrito. Todos los participantes han participado en la Capacitación Básica de Cuadros de Liderazgo (LKKD) como preparación para el futuro liderazgo del partido.

Además de fortalecer los cuadros masculinos, el PPP de Java Occidental también ha comenzado a prestar seria atención a la formación de cuadros femeninos. Esto está marcado por la participación de mujeres activistas, desde estudiantes hasta organizaciones comunitarias, en diversas capacitaciones organizadas por WPP (Asociación de Mujeres para el Desarrollo) de Java Occidental.

«Ayer un grupo llegó a 200 participantes. Este es nuestro primer paso en la construcción de una base fuerte y sostenible de cuadros femeninos», explicó.

El PPP de Java Occidental también está desarrollando el programa Party Cadre Madrasah, que se dirige a los votantes primerizos y a una base comunitaria fuera de los partidarios tradicionales del PPP. Según Pepep, el enfoque de cifras es la clave para ampliar el apoyo al partido.

«Muchos de nuestros concejales fueron elegidos no sólo por su partido, sino por su figura. Por eso presentamos cuadros a diversos sectores de la sociedad, incluida la generación más joven», dijo.

Respondiendo a los 53 años del PPP, Pepep enfatizó que la dirección actual del PPD se centra en la consolidación organizacional y la preparación para la verificación fáctica de las Elecciones de 2029.

«El PPP es un partido que actualmente no tiene representantes en Senayan. Por lo tanto, la verificación de los hechos es la prueba principal. Este no es un trabajo fácil porque tiene que presentar datos y estructuras que realmente viven en la sociedad», dijo.