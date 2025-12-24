Sin querer conformarse tras los SEA Games de 2025, el Ministerio de Juventud y Deportes pisa el acelerador para preparar el mapa dorado de los Juegos Asiáticos de 2026

Jacarta – Ministerio de Juventud y Deportes de la República de Indonesia (Ministerio de Juventud y Deportes) no quiero esperar demasiado para disfrutar de resultados positivos Juegos del MAR 2025 Tailandia. Tan pronto como terminaron los Juegos del Sudeste Asiático, se llevó a cabo una evaluación inmediata como primer paso para desarrollar una estrategia importante hacia Juegos Asiáticos 2026 en Japón.

Ministro de Juventud y Deportes de Indonesia Erick Thohir Presidir directamente la reunión de evaluación inicial el lunes 22 de diciembre de 2025 por la tarde. A la reunión asistieron el Diputado para la Mejora de los Logros Deportivos del Ministerio de Juventud y Deportes, Surono, así como el equipo de revisión encargado de revisar el desempeño de todos los deportes que aparecen en los Juegos SEA 2025.

El objetivo principal de esta evaluación de la etapa inicial es la contribución de cada deporte al total de medallas del contingente indonesio, especialmente el medallero de oro. Estos resultados provisionales son la base para interpretar la verdadera fortaleza de Indonesia a nivel asiático, donde los desafíos son mucho más severos que en el Sudeste Asiático.

Sin embargo, el Ministerio de Juventud y Deportes destacó que la evaluación que se lleva a cabo actualmente es todavía de carácter amplio. A mediados de enero de 2026 se presentará un análisis en profundidad de las boletas de calificaciones de cada nuevo deporte. A partir de ahí, se elaborará de una manera más mensurable un mapa de los deportes potenciales productores de oro en los Juegos Asiáticos de 2026.

Erick Thohir destacó la importancia de actuar con rapidez teniendo en cuenta el tiempo de preparación cada vez más corto. Los Juegos Asiáticos de 2026 están programados para comenzar el 19 de septiembre, lo que deja a Indonesia con menos de nueve meses para desarrollar una estrategia, determinar ramas prioritarias y seleccionar atletas que estén realmente preparados para competir a nivel asiático.

«Nos estamos moviendo rápidamente, no queremos dejarnos llevar por estos resultados positivos, así que tan pronto como terminaron los SEA Games, inmediatamente el lunes por la tarde, yo, el diputado para la mejora de los logros deportivos, el señor Surono, y el equipo de evaluación nos sentamos juntos para discutir el esquema general de cómo se desempeñó nuestro contingente en los SEA Games ayer. Esta es sólo la etapa de evaluación inicial, el análisis detallado probablemente se realizará alrededor de la segunda semana de enero», dijo Erick en un comunicado citado por el Ministerio de Juventud y Deportes.

«En ese momento, también quiero que podamos trazar nuestro potencial de oro en los Juegos Asiáticos, para que podamos comenzar a revisar qué deportes y qué atletas irán. Como no nos queda mucho tiempo, en menos de nueve meses hemos comenzado los Juegos Asiáticos, por lo que debemos formular de inmediato una estrategia y un plan exhaustivo», continuó.