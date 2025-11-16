Sin prohibir, el profesor Juanda revela el verdadero significado de la decisión del Tribunal Constitucional sobre policías activos en cargos civiles

Jacarta – Cuestiones relativas Decisión Tribunal Constitucional (mk) El número 114/PUU-XXIII/2025 ha vuelto a ser tema de discusión luego de que muchos partidos interpretaran incorrectamente que el Tribunal Constitucional prohibía a los miembros policia nacional ocupado departamento fuera de la institución policial.

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Esa Unggul, Yakarta, Prof. Dr. Juanda, SH, MH, brindó una explicación completa para aclarar este malentendido.

En su análisis académico, el profesor Juanda destacó que el Tribunal Constitucional nunca había emitido una prohibición tal como la entendieron algunas partes. Explicó que el Tribunal Constitucional sólo canceló la frase ‘o no con base en la asignación del Jefe de Policía’ contenida en la Aclaración del Artículo 28 Párrafo (3) de la Ley (UU) Número 2 de 2002 relativa a la Policía.

La cancelación de esta frase, dijo, no significa cerrar la oportunidad para que miembros de la Polri ocupen puestos fuera de la estructura policial.

Según él, la norma principal del artículo 28, párrafo 3, sigue vigente como antes: los miembros de la Policía Nacional pueden ocupar puestos no policiales si el puesto no está relacionado con las funciones de la Policía Nacional, por lo que se requiere la renuncia o la jubilación. Sin embargo, para puestos directamente relacionados con funciones policiales, el mecanismo de asignación aún es posible.

«El objetivo de la decisión del Tribunal Constitucional no es prohibirlo la policia «Mantiene ciertas posiciones, pero sólo subraya que la explicación de los artículos no debe entrar en conflicto con el espíritu del artículo 30 de la Constitución de 1945», dijo el domingo 16 de noviembre de 2025.

Explicó que los puestos en instituciones como BNN, BNPT, Bakamla, KPK, así como en las direcciones de aplicación de la ley en varios ministerios e instituciones aún podrían ser ocupados por miembros activos de la Policía Nacional. Esta explicación también está en línea con la opinión disidente de tres jueces constitucionales en la decisión.

En su estudio, el profesor Juanda considera que la suposición de que la decisión del Tribunal Constitucional prohíbe automáticamente a los policías cubrir puestos ajenos a la Policía Nacional es una conclusión infundada.

«No hay razones normativas para concluir que hay una prohibición total. La decisión del Tribunal Constitucional sólo anula una frase de la explicación, no cierra la puerta a la asignación de miembros de la Policía Nacional a diversos cargos estratégicos del gobierno», explicó.

También se refirió a la normativa de la ASN establecida en la Ley Número 20 de 2023 y el PP Número 11 de 2017 Juncto PP Número 17 de 2020.

En realidad, este reglamento abre espacio para que los miembros de la Polri sean ubicados en ciertos puestos de la ASN, incluidos puestos de alto liderazgo (JPT) de nivel mayor y medio, siempre que pasen por un mecanismo de asignación oficial y reciban la aprobación presidencial.