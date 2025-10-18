Sin piedad en la piedra

VIVA – Klemuk Bike Park, Batu, Java Oriental, será testigo de la acalorada batalla de los mejores descensores de Indonesia en la ronda final de 76 Descenso indonesio (IDH) 2025.

El evento de deportes extremos realizado por 76 Rider está listo para cerrar la temporada de competencias 2025 después de dos series anteriores en Kudus y Yogyakarta.

El campeonato de mountain bike registrado en el nivel C1 de la Unión Ciclista Internacional (UCI) está previsto que se celebre los días 25 y 26 de octubre. Además de encontrar al campeón de la serie final, este evento también determinará quién tiene derecho a ostentar el título de mejor descenso de Indonesia este año.

La atención se centra principalmente en la categoría de logros Elite masculina, en la que compiten los cuatro primeros de la clasificación: Pahraz Salman Alparisi (400 puntos), M. Abdul Hakim (260 puntos), Andy Prayoga (250 puntos) y Rendy Varera (210 puntos). Lamentablemente, se confirma la baja por lesión de Khoiful Mukhib (262 puntos), que ocupaba el segundo lugar.

Desde la organizadora, Agnes C. Wuisan de 76 Rider dijeron que a lo largo de la temporada 2025 la competición será cada vez más apasionante y dura en varias categorías.

«De las dos series que se han celebrado en Ternadi Bike Park y Bukit Klangon, esta temporada presenta una competencia cada vez más reñida e impredecible. De las diez categorías disputadas, sólo dos o tres tienen repetidos ganadores. Esto significa que no hay un dominio absoluto», afirmó Agnes.

Según ella, esto demuestra la madurez del campeonato, especialmente en términos de calidad de entrenadores y atletas. Agnes cree que la lucha por el título general masculino Elite será el espectáculo más interesante en Klemuk.

Aunque lidera la clasificación, se prevé que Pahraz Salman tendrá que estar muy atento para afrontar la presión de sus rivales más cercanos.

«El escenario es interesante. Pahraz Salman sigue liderando, pero la diferencia de puntos no es grande. Mientras tanto, M. Abdul Hakim, Andy Prayoga y Rendy Varera todavía tienen posibilidades muy reales de ganar si logran un desempeño perfecto en Klemuk», dijo.

«Por lo tanto, será una carrera muy interesante de ver», continuó Agnes.

El tema legendario Klemuk está listo para hacer latir tu corazón

Mientras tanto, el director del evento 76 indonesio Cuesta abajoAditya Nugraha, confirmó que la pista de Klemuk Bike Park esta vez será mucho más desafiante. La legendaria pista de 1,5 kilómetros ha recibido muchos cambios, tanto en términos de diseño como de seguridad.