Sin objetivos elevados, Putri KW se centra en recuperar el ritmo en el Abierto de Malasia 2026

Jacarta – individuales femeninos de Indonesia, Princesa Kusuma Wardanimarcas Abierto de Malasia 2026 como un evento para probar la preparación del juego después de un descanso entre temporadas. El torneo de nivel Super 1000 que se celebró en el Axiata Arena, Kuala Lumpur, del 6 al 11 de enero fue el primer paso para Putri para iniciar una serie de competiciones a lo largo de 2026.

Lea también: Lista completa de representantes de Indonesia en el Malaysia Open 2026, Jonathan y Gregoria son los pilares



Putri admitió que acababa de volver a entrenar con toda intensidad después de tener un tiempo libre tras aparecer en las Finales del BWF World Tour 2025. Su objetivo principal ahora es recuperar su condición física y el toque de juego que se había detenido durante el descanso.

«El entrenador me dio unos días de descanso y gracias a Dios ya está fresco otra vez», dijo Putri en el comunicado oficial del PP PBSI el domingo.

Lea también: Duelo apretado contra Malasia, el equipo femenino de bádminton de Indonesia garantiza entradas para la final de los SEA Games 2025



Según Putri, los preparativos para el Abierto de Malasia duraron unos 10 días. En las etapas iniciales, la parte de entrenamiento se centra más en el fortalecimiento físico antes de pasar a los aspectos técnicos.

«La física es el foco y el entrenamiento se hace más difícil. Los dos últimos días han sido más de técnica», afirmó.

Lea también: El equipo femenino de bádminton de Indonesia vence a Myanmar 3-0 y avanza a las semifinales de los SEA Games 2025



Comenzar la temporada con un gran torneo como el Abierto de Malasia hizo que Putri decidiera no fijarse objetivos excesivos. Considera que este torneo inaugural es más bien un medio para medir la preparación antes de enfrentar un calendario de competencias ajetreado durante todo el año.

«Estoy bastante nervioso porque voy a empezar desde el principio. Pero este es el torneo inaugural y quiero poder jugar bien», dijo Putri.

El Abierto de Malasia es conocido como un torneo con un nivel de competición muy reñido al inicio de la temporada. Para Putri, este evento es el primer paso para recuperar el ritmo antes de afrontar la siguiente serie de torneos.

En Abierto de Malasia 2026Putri se convirtió en la única representante indonesia en el sector individual femenino después de que Gregoria Mariska Tunjung recibiera protección de rango para recuperarse de su condición de vértigo.

Mientras tanto, Indonesia también contó con varios actores de otros sectores. En individual masculino, Merah Putih estuvo representado por Jonatan Christie y Alwi Farhan. En el sector de dobles masculino, PBSI cuenta con Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, así como con la pareja de entrenamiento no nacional Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani.

En dobles femeninos, Indonesia solo envió a la pareja Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Mientras tanto, el sector de dobles mixtos lo ocupan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu y Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata.