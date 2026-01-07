Sin MKMK, no se puede generar confianza pública

Jacarta –Jefe de la corte Constitución (mk) Suhartoyo dijo sin el Consejo Honorario del Tribunal Constitucional (MKMK), confianza público las instituciones que protegen la constitución no pueden desarrollarse de manera óptima.

Lea también: Palguna Cs Vuelve A Ser Socio De MKMK Para El Período 2026



Suhartoyo hizo esta declaración en sus declaraciones después de presenciar la toma de juramento de los miembros del MKMK para el mandato de 2026 en el Salón del Edificio I del MK, en Yakarta, el miércoles.

«Sin la participación de MKMK en el sentido de llevar a cabo sus deberes y autoridad, es decir, MK, sin intervención mutua, creo que la integridad de confianza pública o no se puede generar confianza pública. «Eso significa sólo la mitad», dijo.

Lea también: La transparencia es la base, Bank bjb ganó el Predicado Informativo de KIP West Java





Toma de posesión de los miembros de MKMK para el período 2026

Según Suhartoyo, construir la confianza pública es una tarea conjunta entre el Tribunal Constitucional y el consejo honorario. Se dice que ambos se influyen mutuamente para ganarse la confianza del público.

Lea también: ¡El 82,4 por ciento del público está satisfecho! Esta es la evaluación pública del gobierno de Prabowo basada en la encuesta del ISC



«Si el Tribunal Constitucional puede decidir sobre casos que cumplen con el sentido de justicia, seguridad jurídica, etc., pero si hay un problema, hay algo que es una violación del código de ética o cualquier forma que adopte, entonces no está cubierto por la presencia plena del MKMK, creo que la integridad de la confianza pública puede no ser completa en última instancia», dijo.

Por lo tanto, Suhartoyo expresó su gratitud por el servicio y la dedicación de los miembros del MKMK para el período 2025 que también fueron reelegidos para el período de este año, a saber, I Dewa Gede Palguna, Yuliandri y Ridwan Mansyur.

También valoró las decisiones emitidas por el MKMK sobre presuntas violaciones del código de ética y conducta de los jueces constitucionales. Aunque fue amargo, Suhartoyo calificó la decisión del MKMK como un remedio para mejoras futuras.

«Gracias por el trabajo realizado y apreciamos las decisiones tomadas por el MKMK, que para nosotros los jueces del MK no son más que agridulces. Creo que si lo miramos en su conjunto, en realidad nos proporcionará una medicina para que en el futuro podamos ser más correctivos y desempeñar nuestras responsabilidades de manera más óptima», dijo.



Inauguración permanente del MKMK. Foto : VIVA.co.id/ Rahmat Fatahillah Ilham

Este miércoles, Palguna, Yuliandri y Ridwan Mansyur prestaron juramento como miembros del MKMK por tercera vez. Después de 2024 y 2025, los tres ocuparán los mismos cargos durante el período del 7 de enero al 31 de diciembre de 2026.