Sin miedo a los trabajos solitarios, Ruben Onsu priorizó la adoración desde que se convirtió

VIVA – Ruben Onsu Recientemente compartiendo abiertamente la historia de su transformación espiritual después de decidir abrazar el Islam. Este cambio significativo en la perspectiva y la prioridad de su vida que reveló después de realizar el primer servicio de Umrah en Tierra Santa.

La nueva prioridad de Ruben, que ahora se centra en la adoración y la paz interior, incluso le hizo atreverse a dar un paso drástico, incluido dejar el trabajo que no consideró en línea con sus creencias.

Al realizar el servicio Umrah, una sensación de calma se convirtió en la oración principal ofrecida por el padre de tres hijos. La paz interior, según él, es muy importante para que pueda enfrentar cada problema y responder las preguntas de la vida con una cabeza genial.

El efecto de la calma que se buscó comenzó a ser claramente visible en su vida diaria. Ruben Onsu, que alguna vez fue conocido por ser muy perfeccionista en el trabajo, ahora está comenzando a comprender más pequeños errores. También comenzó a colocarse como una prioridad, ya no solo priorizó los intereses de los demás como lo hizo en el pasado.

Además, en el alcance profesional, Ruben Onsu ahora enfatiza la importancia de la cooperación mutuamente cómoda. Ya no eligió ser indiferente sin tener en cuenta el entorno circundante.

Este principio lo alienta a atreverse a tomar una decisión firme, que es dejar un trabajo que se considera no proporcionar consuelo, especialmente después de su estado como persona. Mualaf.

Ruben Onsu sin dudarlo le dice el momento en que eligió firmemente retirarse de un gran proyecto de trabajo.

«Hubo un trabajo de repente tuvo un problema cuando era musulmán. Lo dejé», dijo Ruben Onsu, citando el video de YouTube Wendi Cagur, martes 30 de septiembre de 2025.

Ni siquiera tenía miedo a pesar de que el proyecto involucraba grandes estaciones de televisión.

«Hasta que me hayan reservado, el gran programa es televisión, lo dejo. Dios desee, Allah arregla, Dios es mucho más amor», agregó lleno de confianza.

Aunque no especifica el nombre de la estación de televisión o los problemas centrales que enfrentan, las fuertes indicaciones muestran que el problema está relacionado con la adoración en cuestión. El exhusband ex de Sarwendah dio una sátira de golpe sobre la verdadera prioridad en la vida.

«Más tarde iremos individualmente, ninguna gente de televisión nos acompaña en el palacio (tumba), no hay», dijo.

Con la calma que obtuvo al abrazar el Islam, Ruben Onsu declaró que ya no estaba preocupado por la respuesta o la decisión de las estaciones de televisión que podrían ser reacios a usar sus servicios en el futuro.

«Entonces, para mí, ‘Wow, el Ruben no es dudoso, Ruben es así,’ lo que sea, lo importante es que Dios sabe», enfatizó.

Tampoco dudó en pedirle a su equipo que cancelara el trabajo que se consideró incómodo.

«Entonces, cuando hay un trabajo, dice ‘Neneng, cancele todo, ningún papá’ ‘más tarde’ » Papa Neng, Dios no es nuestro amor hambriento ‘», continuó.

Ruben solo eligió un evento que le dio consuelo, porque ya no quería molestarse con lo que la gente decía.

«Debido a que todo Elu estaba allí cuando Bener-Bener nuevamente necesitaba ayuda, consejos, información, necesitaba copias de seguridad.

Esta prioridad de adoración hace que el tiempo de oración, especialmente la oración de la tarde, es algo que no puede ser disputado.

«Me evalúo de mí me desperté por la mañana hasta la noche, dije en la oración de Isha. Así que la oración de Isha no puede ser apurada», concluyó Ruben Onsu.

Esto subraya su profundo compromiso de vivir su nueva vida como un verdadero musulmán.