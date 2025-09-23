Nueva York, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto declaró que sin las Naciones Unidas (PBB), el mundo ya no es Aman Y ningún país está protegido. Por lo tanto, enfatizó el compromiso Indonesia contra el multilateralismo y el fortalecimiento del papel central de las Naciones Unidas.

«Sin las Naciones Unidas, el mundo no puede estar seguro. No hay un país que pueda sentirse protegido. Por lo tanto, Indonesia continuará apoyando a las Naciones Unidas», dijo Prabowo en su discurso en la 80a Asamblea General de PBB en la sede de la ONU, Nueva York, Estados Unidos, martes 23 de septiembre de 2025.

El jefe de estado declaró que el mundo está actualmente lleno de conflictos, incertidumbre e injusticia que amenaza el futuro de la humanidad. El sufrimiento, el genocidio y la negligencia del derecho internacional y la dignidad humana ocurren todos los días.

Discurso del Presidente Prabowo Subianto en la sesión de la Asamblea General de la ONU Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Sin embargo, Prabowo enfatizó que la humanidad no debería dejar de enfrentar desafío el.

«No podemos renunciar a nuestras esperanzas o ambiciones. Necesitamos estar más cerca, no muy lejos. Juntos tenemos que luchar por nuestras esperanzas y sueños», dijo.

Por otro lado, dijo que las Naciones Unidas nacieron de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial que reclamó decenas de millones. Las Naciones Unidas se establecieron para garantizar la paz, la justicia y la libertad para todos.

«Indonesia sigue comprometida con el internacionalismo, el multilateralismo y todos los esfuerzos para fortalecer esta gran institución», enfatizó.

Según él, la población mundial de hoy cada vez más hace que la crisis de alimentos, energía y agua perseguía muchos países. Indonesia, dijo, eligió responder este desafío directamente en el país, así como ayudar en el extranjero tanto como sea posible.

El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Nuestro objetivo es claro, liberando a todas las personas de la pobreza y convirtiendo a Indonesia en el centro de soluciones para la seguridad mundial de alimentos, energía y agua», concluyó.