Yakarta, Viva – Naciones Unidas PBB enfatiza que se deben tomar pasos estrictos para manejar la crisis humanitaria de inmediato Gaza. La razón es que el cáncer está en marcha por el sionista israelí.

Secretario General de la ONU Antonio Guterres afirmó que la paz y la seguridad serán el foco principal de discusión en el alto nivel de la ONU la próxima semana. Especialmente destacando la crisis global como la guerra, el cambio climático, la brecha y los riesgos tecnológicos.

«Masacre que está en curso en Gaza debe terminar. Necesitamos un alto el fuego de inmediato «, dijo Secretario general Durante su reunión con el Secretario General Adjunto de Comunicación Global, Melissa Fleming fue citado el sábado 202 de septiembre de 2025.



Varios residentes llevan bolsas de harina de camiones de ayuda humanitaria en Gaza Foto : Entre/xinhua/rizek abdeljawad/aa

Hacia la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Secretario General pidió a los líderes mundiales que cambiaran de dirección y aumentaran la cooperación para superar los desafíos conjuntos.

«Hay un sentimiento de impunidad, con cada parte cree que pueden hacer lo que quieran», dijo, enfatizando que las Naciones Unidas, a través de varios canales, intentaron movilizar la cooperación internacional para superar esta serie de crisis.

Señaló que el sufrimiento que ocurrió en Gaza había alcanzado un nivel no rentable, con hambre y no servicios de salud operativos.

El Secretario General de la ONU agregó que la escala de destrucción y bajas en Gaza se convirtió en la peor desde que sirvió. (Hormiga)

