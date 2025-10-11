Sin huir, el suegro de Mbah Tarman dijo que su yerno y su hijo estaban de luna de miel.

Pacitán, VIVA – Usuarios de redes sociales están impactados por la noticia sobre la figura. Mba Tarman (74). Mbah Tarman fue ampliamente discutido después de dar mahar fantástico en forma de cheque por valor de 3.000 millones de IDR cuando se casó con una mujer llamada Sheila Arika (24).

Lea también: Casado con una Rp falsa. Cheque de dote de 3 mil millones de Mbah Tarman, ¿puede la novia presentar una demanda?



Sin embargo, en medio de las felices noticias de su segundo matrimonio, se difundió la noticia de que el cheque era falso. Incluso se dice que Mbah Tarman se escapó con la moto de su suegro tras el incidente. La noticia generalizada hizo que el partido de la novia hablara.

La madre de Sheila Arika, Kana Kumalasari, negó que su nuera se hubiera escapado. Dijo que su hija y su yerno se encontraban actualmente de luna de miel.

Lea también: ¡Reveló! Mbah Tarman, que se casó con una mujer con un cheque falso de 3.000 millones de IDR, es sospechoso de tener antecedentes de fraude



«Es una noticia falsa, la realidad no es oscura. Es una luna de miel, una luna de miel», dijo, citado en una transmisión en YouTube de JTV Pacitan, el sábado 11 de octubre de 2025.

Kana reveló además que su yerno también se había despedido de él. Mbah Tarman incluso hizo una videollamada y dijo que él y Sheila habían ido a la casa de la familia de Sheila en Purwantoro, Wonogiri.

Lea también: Cronología de la fuga de Mbah Tarman tras casarse con una mujer en Pacitan, ¿dónde está ahora?



«Se despidió de mí ayer alrededor de las 9 en punto. (No hubo ningún elemento vago) no hubo ninguno. Decir adiós, ‘estoy jugando’, y luego no volver a casa esa tarde no significa que no te despediste, fue una videollamada, ‘me voy a casa en Purwantoro’. Tengo una pensión allí y la vendo, así que básicamente hay dos casas aquí y en Purwantoro», dijo.

Se sabe que la policía de Bandar también visitó la residencia de Sheila luego de que esta noticia se volviera viral en las redes sociales. El jefe de policía de Bandar, el inspector Diko, explicó que su grupo se había coordinado con la familia de Sheila y confirmó que los novios viajaban juntos.

«Para los resultados de verificación cruzada en el campo, he coordinado con las familias de la salida de los novios juntos. Así que los novios fueron juntos con el permiso de ambos padres», dijo.

No solo eso, el inspector Diko también realizó una videollamada con Mbah Tarman y Sheila. Se sabe que actualmente los dos pasan tiempo juntos en Ponorogo.

«Justo ahora la comunicación por videollamada también fue segura y fluida. También probé que verifiqué directamente con la persona en cuestión. Llamé por video a ambas partes, actualmente están solos en Ponorogo. La información es que quieren irse de viaje para continuar su luna de miel en Purwantoro y Ponorogo», explicó.