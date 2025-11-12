Sin hacer escándalo, Ari Lasso revela la verdadera figura de Ahmad Dhani

VIVA – Ari Lasso descubrir hechos sorprendentes sobre Ahmad Dhani que quizás no mucha gente conozca. Al parecer, durante su amistad hasta ahora, Ari Lasso y Ahmad Dhani nunca han peleado ni peleado.

Lea también: ¿Cómo es que El Rumi mantuvo en secreto la fecha de su boda para Ahmad Dhani?



Ari expresó esto durante una charla informal con Soleh Solihun y Ari Lesmana. En la conversación, Soleh sintió curiosidad por la relación entre estas dos figuras legendarias del mundo de la música indonesia. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: Denunciar a Ahmad Dhani a la policía, Lita Gading: No Mercy



«¿Alguna vez has tenido una pelea con Dhani?» preguntó Soleh Solihun, citado por YouTube Authenticity ID el miércoles 12 de noviembre de 2025.

“Nunca”, respondió breve pero firmemente Ari Lasso.

Lea también: Ari Lasso se disculpa con Dearly Joshua: ¡La gente dice que soy realmente feroz!



Soleh Solihun volvió a insistir: «¿Alguna vez se ha sentido ofendido? ¿No significa eso que nunca se ha sentido ofendido por lo que dijiste?». preguntó de nuevo.

Ari también respondió honestamente que Dhani era en realidad una persona amable y afectuosa con sus amigos.

«Nunca. En realidad, es la persona más amable, incluso con sus amigos», dijo Ari.

Añadió que, aunque Ahmad Dhani es conocido por ser estricto y perfeccionista a los ojos del público, detrás de eso tiene un lado suave que rara vez se ve. De hecho, según Ari, en el grupo Dewa 19, él era más duro que Dhani.

«Hablar duro nunca ha sido tan difícil como lo hice yo (en Dewa 19)», dijo Ari Lasso.

Luego recordó el momento más «duro» que Ahmad Dhani le había dicho, y lo transmitió en un tono suave.

«Lo peor es simplemente decir algo como esto: ‘Ri, si sigues haciendo esto, me preocupa que termines como Aksan, ¿sabes?’ Esa es la frase más fuerte pero es tock (en tono suave). «Nunca he tenido una pelea con Dhani», dijo.

Lo curioso es que Ari en realidad dijo que la persona que tuvo una disputa con Dhani era Andra Ramadhan, guitarrista de Dewa 19, y la causa no fue por un gran problema.

«Quien realmente se peleó fue Andra y Dhani, porque Andra no quería lavar los platos. En realidad, estaba rodando por el suelo del patio tirando», dijo Ari mientras recordaba ese momento.