Sin fuegos artificiales, Maliq y D’Essentials se convierten en el centro de atención en GWK Bali Countdown 2026

BaliVIVA – grupo de musica malik & D’Essentials fue uno de los principales artistas que se robó la atención en la celebración de GWK Bali Countdown 2026 en el Parque Cultural Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali. Su aparición también calentó la Nochevieja, que esta vez llegó con un concepto diferente y sin fuegos artificiales.

El Parque Cultural GWK eligió presentar un espectáculo musical de láser como punto culminante de la celebración del Año Nuevo, reemplazando los fuegos artificiales que fueron eliminados de acuerdo con la política del gobierno regional de Bali. Aun así, la emoción se hizo sentir con la presencia de alrededor de 10.000 visitantes que llenaron el área de GWK.

En el escenario principal, Maliq & D’Essentials actuaron con otros músicos conocidos como Whisnu Santika, Lomba Magic, Navicula, Lolot y Up Girls. La presencia de Maliq & D’Essentials logró animar el ambiente con sus canciones emblemáticas que fueron disfrutadas por miles de espectadores de diversas regiones.

A diferencia de años anteriores, la serie GWK Bali Countdown 2026 comenzó con una oración conjunta como forma de empatía por las personas afectadas por desastres naturales. El momento del Año Nuevo se interpreta también como una ocasión de reflexión, gratitud y nuevas esperanzas para dar la bienvenida al 2026.



El Parque Cultural GWK cambia en 2026

Como punto culminante del evento, el espectáculo musical de láser combinado con danza contemporánea moderna de Manubada Art titulado «Sunya Sunyi Nemu Ayu» presentó una actuación visual llena de significado. Las luces láser y los movimientos de danza se convierten en símbolos de oración y equilibrio para dar la bienvenida a una nueva era.

Director de Operaciones del Parque Cultural GWK, Cap. Rossie Andriani, dijo que las celebraciones de Año Nuevo no sólo deben interpretarse como un mero entretenimiento, sino también como un impulso para fomentar el optimismo y el entusiasmo por la reactivación económica en el nuevo año.

«Las celebraciones de Año Nuevo no sólo deben ser un momento de alegría, sino también un momento de gratitud. Al final de 2025, nos centraremos en la recuperación y la aceleración de la reactivación económica, así como en el creciente optimismo público en el nuevo año», dijo Ch. Rossie Adriani.

Además de las actuaciones musicales, el ambiente del festival fue aún más completo con la presencia de MyMelali. Con la participación de más de 1.000 personas, el GWK Bali Countdown 2026 se desarrolló de forma segura, ordenada y dejó una profunda impresión en los visitantes.