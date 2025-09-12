Sin fuego, de repente la casa fue destruida

MandargVIVA – Una docena de casas en el área Pondok Cabe ilirDistrito de Pamulang, South Tangerang City, Según los informes, dañado Explosión misteriosa Lo que sucedió el viernes 12 de septiembre de 2025 por la mañana. Este incidente de repente hizo que los residentes se pusieran en pánico y salieron de la casa después de escuchar el sonido descomunal duro.

El jefe de la RT local, Matsuro, confirmó la existencia del incidente. Dijo que la explosión se escuchó poco después de la oración del amanecer. «El incidente alrededor de las 05.15 Wib por la mañana fue el amanecer», dijo, citado de TVONENEWS.

Los segundos de la misteriosa explosión

Según los residentes, el ambiente tranquilo de la mañana se sorprendió repentinamente por un fuerte boom. Las vibraciones de la explosión hicieron que muchos residentes de la casa se agotaron para encontrar la fuente del sonido. Algunas personas incluso encontraron inmediatamente que sus vecinos sufrieron heridas debido a que este evento afectó.

Matsuro explicó que, aunque hubo una explosión, no había fuego visible que ardía de los edificios de los residentes. «Si la víctima fue herida temporalmente por siete personas, siendo tratada en el Hospital Uin con Hermina Ciputat. Había quemaduras, pero no había fuego. Como el gas, entonces no había bola de fuego», explicó.

Hasta ahora, se informó que al menos siete residentes habían quemado y estaban sometidos a tratamiento médico en los dos hospitales más cercanos. Además, los resultados de los controles temporales mostraron que unas diez casas sufrieron daños menores.

Sin embargo, hay tres casas cuyas condiciones son bastante severas de que ya no pueden estar ocupadas. El daño causado hace que algunas familias deben ser evacuadas inmediatamente de su residencia.

«Si hay 10 casas, hay 10 casas. Pero tres casas están muy dañadas, no se puede dejar de nuevo», dijo Matsuro.

La causa aún no se conoce

Hasta que se revelara esta noticia, la causa de la misteriosa explosión aún era desconocida. Los residentes sospechan que hay una conexión con el gas, aunque aún no se determina la certeza de la fuente del alboroto. La ausencia de fuego también hizo que la acusación fuera aún más confusa.

Hasta ahora no ha habido una declaración oficial de las autoridades sobre la causa de la explosión. Los residentes locales esperan que las investigaciones puedan llevarse a cabo de inmediato para que puedan sentirse tranquilos nuevamente.