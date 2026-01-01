Sin festivales de fuegos artificiales, se afirma que la basura de Nochevieja de 2026 en Yakarta disminuirá

JacartaVIVA– Celebración noche Año Nuevo 2026 en Yakarta se desarrollará de una manera más ordenada y respetuosa con el medio ambiente. Sin fuegos artificiales, volumen. basura Se registró que lo que los residentes dejaron atrás disminuyó significativamente en comparación con el año anterior.

El Servicio Ambiental de DKI Yakarta (DLH) registró que la generación de residuos sobrantes de las celebraciones alcanzó los 415 metros cúbicos o el equivalente a 91,41 toneladas. Esta cifra es mucho menor que la celebración del Año Nuevo de 2025, que produjo alrededor de 132 toneladas de residuos.

El jefe de DLH DKI Yakarta, Asep Kuswanto, dijo que la limpieza se llevó a cabo rápidamente y se coordinó desde la noche hasta la madrugada. Aunque cayó una lluvia ligera en varios lugares y aumentó la actividad de los vendedores ambulantes, todo el proceso de limpieza pudo completarse antes de que los residentes comenzaran sus actividades.

«La lluvia hace que la basura se moje y se adhiera a la carretera, lo que requiere un manejo adicional. Sin embargo, al amanecer toda el área estaba limpia y lista para que los residentes la usaran», dijo Asep en una declaración escrita, el jueves 1 de enero de 2026.

El manejo de residuos se centra en los principales puntos de celebración, desde la rotonda HI, Jalan Sudirman–MH Thamrin, Sarinah, Dukuh Atas, Semanggi, el área SCBD y la Bolsa de Valores de Indonesia, hasta el área del Monumento Nacional (Monas) y todo Jalan Medan Merdeka. La limpieza también se centró en la Estatua del Edificio de la Juventud, la Plaza Banteng, así como en la zona de la Mezquita Istiqlal y sus alrededores.

Se han desplegado miles de equipos de limpieza con el apoyo de una flota de recogida de residuos para garantizar que Yakarta vuelva a estar limpia antes del amanecer. La Asep considera que la política de no fuegos artificiales, las condiciones climáticas y un concepto de celebración más sencillo son los principales factores de la disminución del volumen de residuos este año.

“Agradecemos el desempeño del personal de limpieza que trabaja desde la noche hasta la madrugada”, afirmó Asep.

Además del trabajo de los agentes, también influye la concienciación pública. Asep agradeció a los vecinos que fueron cada vez más ordenados a la hora de tirar la basura en los lugares habilitados durante la celebración.

La celebración del Año Nuevo 2026 en Yakarta se llevó a cabo con un enfoque reflexivo a través de la oración interreligiosa conjunta como forma de empatía por las comunidades afectadas por desastres naturales en varias áreas. Este concepto se considera acorde con los esfuerzos por mantener el orden, la limpieza y los valores humanos en los espacios públicos capitalinos.