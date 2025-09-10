Sin experiencia en citas, Rizwan Fadilah vertió una historia de amor en el EP de Imagination

VIVA – Aunque afirmar que nunca ha estado saliendo, Rizwan fadilah En cambio, eligió lanzar las últimas canciones con temática de amor en su último mini álbum (EP) titulado Imagination el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Según él, hubo mucha inspiración que recibió de las historias de otros que luego se usaron como letra en sus canciones. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Porque tampoco tengo experiencia en el amor. Especialmente confusión. Finalmente, pensé, imaginación. Porque la canción promedio que escribí, que hice, todo fue de mi imaginación.

Este EP contiene cinco canciones en las que trabajó con varios músicos y productores. Los cinco son En sí mismo, déjalo pasar, señorita para siempre, el signo de interrogaciónY Sin hablar. Uno que según Rizwan tiene un lugar especial es Solo de nuevo.

«Me gusta todo de todos modos. (El más defendido) solo de nuevo», dijo nuevamente.

Curiosamente, a pesar de lanzar muchas canciones de amor, Rizwan admitió que nunca había estado saliendo en absoluto.

«Nunca», dijo.

En lugar de la experiencia personal, con mayor frecuencia toma referencias de las historias de las personas más cercanas a él o de la historia que escucha todos los días. Desde allí nacieron canciones que él pensó que podrían estar cerca de los sentimientos de muchas personas.

En el proceso creativo, Rizwan no caminó solo. Hay un gran apoyo de la familia, como Rizky Febian y Mahahini.

Según Rizwan, el viaje al lanzamiento de la imaginación es bastante largo. Me dijo que el proceso de trabajo total tomó casi un año. Desde la idea inicial hasta finalmente completarse, muchas cosas que aprendió, especialmente sobre cómo procesar la imaginación en obras de música que muchas personas pueden disfrutar.

Para Rizwan, la imaginación no es solo un debut en el EP, sino el primer paso para mostrar su identidad como un joven músico. Él quiere que su trabajo no solo se escuche, sino que también se sienta. Aunque no tiene experiencia directa sobre el amor, prueba que los sentimientos pueden presentarse a través de la imaginación y la empatía por las historias de otras personas.