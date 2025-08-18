Sin estímulo, la startup de los motores eléctricos locales está amenazada

Yakarta, Viva – Política gubernamental que planea revivir el estímulo de compra de bicicletas motor eléctrico recibió el centro de atención de los académicos.

El experto automotriz en el Bandung Institute of Technology (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, evaluó que la medida no era solo una cuestión de incentivos de precios, sino un punto crucial en el viaje de transición de la energía del transporte indonesia.

Según Yannes, los subsidios pueden ser un contrapeso para la estructura del mercado que actualmente todavía está dominada por motocicletas alimentadas con fósiles.

«El incentivo hará que la tecnología eléctrica sea más asequible para el mayor número de grupos comunitarios, a saber, la clase media inferior. El impacto no es solo en la adopción del vehículo, sino también en la dirección del desarrollo económico de bajo carbono», dijo Yannes en su declaración, lunes 18 de agosto de 2025.

El impacto de la incertidumbre política

Desde el comienzo de 2025, la venta de motocicletas eléctricas ha disminuido bruscamente. Yannes reveló que la caída en las ventas de hasta 70-80 por ciento no pudo separarse del tira y afloja de las políticas de incentivos gubernamentales. Esta incertidumbre, según él, ha sacudido el ecosistema industrial nacional.

«No solo los consumidores que son dudosos, los actores locales de la industria también están deprimidos. Algunas nuevas empresas de vehículos eléctricos se ven obligados a cerrar el negocio o reducir la mano de obra. De hecho, son el potencial de ser la columna vertebral del crecimiento de la industria nacional de EV», dijo.

Estrategia industrial y cadena de suministro

Yannes enfatizó que el incentivo de los motores eléctricos mejorará el ecosistema de aguas arriba a aguas abajo. Se cree que el precio inicial más asequible a nivel del consumidor puede impulsar la demanda, lo que fortalece aún más la cadena de suministro de los componentes locales y atrae nuevas inversiones en el sector de fabricación verde.

«Si el poder adquisitivo aumenta, los productores tienen espacio para expandirse. Eso significa, no solo para aumentar las ventas de unidades, sino también alentar el crecimiento de la industria de los componentes y fortalecer la competitividad automotriz de Indonesia en la región», dijo Yannes.

Impulso estratégico de transición energética

El carácter del transporte indonesio que aún descansa en las motocicletas se considera una gran oportunidad para acelerar las transiciones energéticas. Yannes enfatizó que los incentivos consistentes y medibles podrían ser la entrada para una transformación más amplia.

«Esto no es solo una cuestión de reducir las emisiones o la contaminación del aire en las áreas urbanas. Con el estímulo adecuado, Indonesia puede abrir nuevas oportunidades económicas, mantener la independencia industrial y confirmar la posición como un jugador importante en el panorama de los vehículos eléctricos globales», concluyó.