Sin esperar la ayuda del gobierno, desarrollar la educación y las habilidades para las mujeres y los jóvenes en Papúa

Sorong, VIVA – Observador Mujer Y NiñoEngelin Yolanda Kardinal considera que el progreso regional no siempre tiene que esperar programas del gobierno. Sin embargo, puede partir de un movimiento comunitario que colabore y se apoye mutuamente.

Esto es lo que luego la animó a iniciar la independencia de las mujeres y los jóvenes en su tierra natal, Doom Island. Papuasia suroeste, vía educación y habilidades.

«Creo que construir la independencia incluye colaborar, avanzar juntos y apoyarnos mutuamente, sin tener que esperar primero un programa del gobierno», dijo Engelin.

Hay tres cosas principales que Engelin ha hecho: aumentar el acceso a la educación, la formación profesional y la independencia económica de la comunidad.

En términos de educación, Engelin comenzó abriendo la Educación Infantil (PAUD) con el apoyo de personal docente profesional e instalaciones de aprendizaje adecuadas.

Aparte de eso, Engelin también fue pionero en programas de capacitación en computación e inglés para niños y adolescentes al involucrar a jóvenes locales como maestros. La esperanza es que los niños que ya tienen conocimientos de informática e inglés puedan enseñárselos a las nuevas generaciones.

«En la propia isla Doom hay hasta 1.700 niños que han recibido formación a través de diversas actividades educativas», afirmó Engelin.

No en vano el programa fue diseñado por Engelin. Consideró que este programa es algo fundamental que es un derecho básico de la comunidad.

«La educación es un derecho básico de los niños de la nación sin distinción de origen. Ese es el derecho que quiero presentar aquí, especialmente para los niños de Doom Island», dijo Engelin.

Para los programas de habilidades, Engelin impulsa el empoderamiento de las mujeres a través del sector agrícola moderno. Junto a un grupo de madres, maestras de escuela dominical y cuidadoras de PAUD, lo construyó invernadero con un sistema hidropónico.

«Este programa no sólo mejora las capacidades agrícolas modernas, sino que también abre nuevas oportunidades económicas para la comunidad», subrayó Engelin.

Dijo que los cultivos hidropónicos producidos se comercializaron en hoteles y restaurantes en la ciudad de Sorong. En el futuro, Engelin planea ampliar la comercialización a los barcos phinisi que atienden a turistas en el área de Raja Ampat.