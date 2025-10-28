Sin encajar goles en octubre, esto es lo que dijo el portero del Persib, Teja Paku Alam

Bandung, VIVA – Portero titular persib bandung, Teja Paku AlamMerece estar en el centro de atención después de mantener con éxito la portería a cero de su equipo durante cuatro partidos consecutivos a lo largo de octubre de 2025.

El portero, que nació en Painan, Sumatra Occidental, el 14 de marzo de 1994, ha desempeñado un papel importante en el éxito del equipo apodado «Príncipe Azul» al seguir manteniendo un impulso positivo en la Superliga y en la Liga de Campeones AFC Dos.

En la décima semana del partido de la Superliga que se celebró en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) el lunes por la noche (27 de octubre de 2025), Persib ganó 2-0 a Persis Solo, donde Teja volvió a defender la portería sin encajar gol.

Anteriormente, logró cuatro victorias consecutivas con goles limpios contra Bangkok United (2 de octubre de 2025, 2-0), PSBS Biak (17 de octubre de 2025, 3-0) y Selangor FC (23 de octubre de 2025, 2-0). Al comentar este logro, Teja enfatizó que no quería ser complaciente.

«Gracias a Dios, todo esto es gracias al apoyo incesante de la familia y a las oraciones. Esto también es gracias al duro trabajo de todos los jugadores, el cuerpo técnico y la gente del equipo. Lo importante ahora es que tengo que mantenerme concentrado para los próximos partidos», dijo Teja, citado por el sitio web oficial de Persib.

Además, Teja mencionó el gran papel de los seguidores de Persib, conocidos como «Bobotoh», en la mejora del rendimiento del equipo en los últimos cuatro partidos. Espera que este apoyo sirva de estímulo para volver a lograr logros en el campeonato con Persib.

«Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todos los Bobotoh que siempre nos apoyan fielmente. Permanezcan sólidos, mantengan la unidad por el bien de nuestra misión de alcanzar el éxito nuevamente», subrayó.

Notas adicionales

El éxito de mantener cuatro partidos sin encajar un gol no sólo demuestra la calidad individual de Teja, sino también la coordinación del equipo en la zaga de Persib, cada vez más madura.

Aunque ha logrado crear un “octubre rompedor”, la actitud humilde de Teja muestra una buena mentalidad competitiva, importante para que este impulso continúe hasta el final de la temporada.

La clave para el éxito futuro: mantener la consistencia física y mental y utilizar el apoyo de los seguidores como energía positiva.