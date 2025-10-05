Sin Emil Audero, Cremonese fue destruido en la sede del Inter de Milán

Milán, vivo – ausente Emil Daring Sentirse bien por Cremonés. El equipo promocional debe tragarse una derrota por deslizamiento de tierra 1-4 de Inter Milán En un partido de seguimiento Serie A 2025/2026 en el estadio Giuseppe Meazza, sábado (10/10/2025) Night Wib.

Leer también: Resultados completos de World Soccer: Mu Wins, Liverpool Fall, Inter Milan Gol Party



Kiper Equipo nacional indonesio Estaba ausente debido a una lesión, y su ausencia fue clara cuando Cremonse tuvo dificultades para mantener el ataque de ataques entre que parecían dominantes durante todo el juego.

Inter Milán parece superior

Leer también: 4 Dejó la naturalización del empleo del rival de Pratama de Arhan en el equipo nacional indonesio, ¡algunos están brillando como romaníes!



Desde el comienzo del partido, el Inter mostró un dominio total con la posesión de la pelota y la alta presión. El equipo de Simone Inzaghi solo tardó seis minutos en abrir la ventaja a través de Lautaro Martínez. A partir de la combinación ordenada de Nicolo Barella y Ange-You Bonny, el Capitán Inter conquistó Marco Silvestri con asentamiento frío.



Los jugadores del Inter de Milán celebran a Gol Lautaro Martinez

Leer también: Más popular: Geger Chat pervertido supuestamente Hokky Caraka pidió acompañar el sueño, el entrenador Cremonese reveló la condición de Emil Audero



Inter había duplicado el puntaje a través de Federico DiMarco, pero el objetivo fue anulado por VAR debido a la posición de fuera de juego. Aun así, la presión de los nerazzurri continúa. En el minuto 38, DiMarco nuevamente se convirtió en un actor importante con un cruce que fue bien recibido por Bonny Diving Header para obtener un puntaje de 2-0 hasta que terminó la primera mitad.

En la segunda mitad, Inter cada vez más imparable. DiMarco registró un hermoso gol en el minuto 55 a través de una patada dura desde el lado izquierdo del cuadro de penalización. Dos minutos después, Barella agregó el sufrimiento de los cremase después de usar el cebo innovador de Bonny.

Los esfuerzos croneses no son mucha fruta

El entrenador Davide Nicola trató de mejorar la situación ingresando a Jamie Vardy y Zito Vandeputte en la segunda mitad. Aunque había presionado varios contraataques, Cremonese solo pudo marcar goles de entretenimiento en el minuto 87.

Vardy comenzó el ataque desde el medio, antes de darle el balón a Vandeputte, quien envió una cruz cocinada a Federico Bonazzoli. El ex delantero de Salernitana engañó con éxito el balón contra Yann Sommer, cerrando el partido con un puntaje de 4-1 para el Inter.

Nicola Trainer: «Trabajaremos para perfeccionarnos»

Después del partido, el entrenador de Comonesa, Davide Nicola, admitió que su equipo perdió la clase ante el Inter de Milán, pero enfatizó que aprenderían de la derrota.

«Trabajamos duro, pero obviamente hay una distancia de calidad que se ve esta noche. Tenemos que continuar trabajando para reducir la distancia», dijo Nicola en el sitio web oficial del club, Uscremonese.it.