Sin embargo, Kluivert dijo que su gran misión para el equipo nacional indonesio, el ex delantero de Barcelona quería hacer el equipo nacional …

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick Kluivertenfatizando su gran ambición con el escuadrón de Garuda. No solo se dirige a calificar para Copa Mundial 2026, pero también quiere que Indonesia se convierta en un equipo de suscriptores para aparecer en el evento más grande del fútbol mundial.

«Los objetivos a corto plazo son claros, califican para 2026 Copa del Mundo. Ese es un gran sueño, y debemos ser realistas pero aún optimistas «, dijo Kluivert en Siniar The Haye Way en YouTube.

Según él, el gran sueño debe estar acompañado de trabajo duro y consistencia en todas las líneas. No solo de jugadores superiores, sino también de un joven fomento sostenible.

«Objetivos a largo plazo, construir un sistema desde jóvenes hasta personas mayores para que Indonesia pueda ser consistente en cada Copa Mundial», continuó el entrenador holandés.

En la actualidad, Indonesia ha entrado en la cuarta fase de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026. En esta etapa, el equipo de Garuda se enfrentará a oponentes duros como Arabia Saudita e Irak. El partido contra Arabia Saudita tiene lugar el 8 de octubre en Jeddah, luego continúa contra Irak el 11 de octubre de 2025.

Se prevé que el duelo corra bien. Indonesia debe ganar puntos máximos si desea mantener la oportunidad de convertirse en un campeón grupal. Aun así, la ruta de segundo lugar y play-off aún puede ser otra opción para entrar en la siguiente fase.

Kluivert enfatizó que cualquiera que sea el camino, la misión principal sigue siendo la misma: traer a Indonesia a la Copa Mundial. Para él, Garuda no solo debe ser satisfecho como participante, sino que debe dirigirse a la consistencia para competir al más alto nivel.

La gran ambición estaba en línea con el historial de Kluivert que había triunfado con Ajax Amsterdam, Barcelona y AC Milan. Se cree que la experiencia a nivel de élite es una disposición valiosa en la construcción Equipo nacional indonesio hacia un futuro más brillante.