Sin embargo, el jefe Venezia descargó la transferencia de Jay Idzes a Sassuolo

VIVA – Director General VeneziaFilippo Antonelli, finalmente abriendo la voz sobre la transferencia Jay idzes el Sassuolo En el intercambio esta temporada. Enfatizó el movimiento del capitán Equipo nacional Indonesia es una decisión que beneficia a todas las partes.

Idzes se unió a Venezia en 2023 después de ser traído de Elegles Eagles. En su temporada de debut, el defensor de 25 años se convirtió inmediatamente en un pilar y trajo con éxito una Venezia promocional a Serie A.

Desafortunadamente, la temporada pasada Idzes no pudo mantener a Venezia permaneciendo en la casta más alta. El club debe volver a la Serie B.

Aunque en demanda por varios clubes, Sassuolo finalmente salió como el ganador de la búsqueda de la firma Idzes. Antonelli dijo que el movimiento era natural porque el jugador quería continuar compitiendo en la Serie A.

«Si el jugador lo quiere [hengkang] Y la situación financiera es correcta, estoy dispuesto a hacerlo. Tanto Nicolussi Caviglia como Idzes han expresado su deseo de irse. No me sorprendió porque tenían ambiciones personales y fama «, dijo Antonelli diciendo por Venezia Tutto Sports.

«Idzes ha estado con nosotros el tiempo suficiente. Sassuolo nos presentó una oferta significativa a nosotros y a él. Quería jugar en la Serie A», continuó.

Antonelli también admitió que Venezia había tratado de mantener idzes. Sin embargo, al final, la gerencia eligió aceptar la oferta de Sassuolo.

«No sé si mantener al jugador será acorde. Trato de mantenerlo. Pero la decisión tomada porque el deseo puede dañarnos a nosotros y a los jugadores, por lo que lo aceptamos con nuestra condición. Luchamos hasta el final para obtener resultados máximos», explicó Antonelli.