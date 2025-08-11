Sin eliminación de los nombres de los votantes en Bihar: Comisión Electoral de SC







El Comisión electoral ha dicho a la Corte Suprema que no habría eliminación del nombre de ningún votante del borrador de la lista electoral en Bihar sin la emisión de aviso previo, lo que brinda la oportunidad de ser escuchado y una orden razonada. El panel de la encuesta también dijo que el marco legal no requiere que prepare o comparta ninguna lista separada de nombres de personas no incluidas en el borrador de rollos electorales.

La CE presentó una declaración jurada adicional en el Tribunal de Apex el sábado, días después de que salió con el tan esperado borrador de las tiradas electorales en Bihar, alistando 7.24 votantes de millones de rupias, pero eliminó más de 65 lakh de nombres, alegando que la mayoría de las personas en cuestión habían muerto o migrado. Un banco encabezado por el juez Surya Kant está escuchando las súplicas contra la revisión intensiva especial de la CE en Bihar.

