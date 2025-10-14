Sin electricidad ni agua potable, los niños arriesgan su vida yendo a la escuela

Manggarai occidentalVIVA – Las condiciones de vida de los residentes de Kampung Jengok, aldea de Wae Jare, distrito de Mbeliling, regencia de Manggarai occidental, Nusa Tenggara oriental distan mucho de ser adecuadas; quedaron sin carreteras, puentes, electricidad y acceso a agua potable.

Lea también: Después de la tragedia de Al-Khoziny, RPD: El Estado debe estar presente para garantizar la seguridad de Santri



El único acceso a los conectores de Kampung Jengok con otra área es un puente de bambú una emergencia creada por los propios ciudadanos.

Durante la temporada de lluvias, el frágil estado del puente se vuelve cada vez más peligroso y supone un riesgo para la seguridad de los niños.niños de escuela y agricultores que llevan la cosecha.

Lea también: El Ministro Coordinador Cak Imin anuncia el centro de llamadas 158, los residentes pueden informar que la infraestructura del internado islámico es vulnerable



Es realmente irónico que Jengok Village, que está a sólo unos 40 kilómetros de Labuan Bajo, la capital de West Manggarai Regency, famosa por estar etiquetada como destino turístico de súper prioridad, haya sido completamente olvidada.



Colegialas en el Puente de Bambú Wae Jare Circular West Mangarai

Lea también: El Ministro Coordinador AHY confirma que esto es una respuesta al colapso de la sala de oración del internado islámico Al Khoziny Sidoarjo



Donatus Semidun, líder comunitario en Jengok Hamlet, reveló que el puente que conecta Jengok y Kampung Tuwa fue construido en la década de 1990 y ha sido objeto de repetidas reparaciones.

Ambos lados del puente están conectados a grandes troncos de árboles para reemplazar los postes. Este diseño requiere que los usuarios suban primero una escalera de árbol y luego crucen 30 metros sobre un puente colgante de ocho metros de altura.

«El puente Wae Jare existe desde que nuestra aldea existió en la década de 1990. Reemplazamos regularmente las hojas de bambú podridas con resistentes varillas de bambú», dijo Donatus Semidun cuando fue contactado el martes 14 de octubre de 2025.

El río Wae Jare, explicó Donatus, fluye directamente desde las montañas del bosque de Mbeliling. La profundidad es estable y disminuye ligeramente en sequías prolongadas.

Aguas abajo, el río Wae Jare desemboca en el río Wae Longge cerca del puente de la carretera Trans Flores. Cuando llueve mucho durante un período prolongado, a menudo hace que el nivel del agua casi alcance la altura del puente.

«Si llueve mucho y el río se desborda, no nos atrevemos a pasar porque es muy riesgoso. Si llueve desde el amanecer hasta la mañana o cae una lluvia fuerte cuando los niños regresan de la escuela, esperen hasta que sea seguro usar el puente. Cuando llueve mucho, generalmente hay gente esperando en la boca del puente para que los niños no pasen, incluidos los niños que van o regresan de la escuela», dijo.

Oscuridad nocturna y crisis de agua potable

Todos los días, los niños de primaria y secundaria de Jengok Village cruzan el puente conectado a la carretera estatal después de pasar por Tuwa Village.

«Nuestros niños van a la escuela en Lengkong Cepang, que está a 4,5 kilómetros de distancia. La caminata desde el pueblo hasta la escuela es de una hora», añadió Donatus Semidun.



Puente de bambú sobre el río Wae Jari, West Manggarai

Aparte del problema del puente, Kampung Jengok todavía se enfrenta a la oscuridad por la noche debido a la falta de iluminación eléctrica. Esto limita las actividades de los residentes, incluso haciendo que las horas de estudio de los niños en edad escolar sean ineficaces.

«Es triste ver a nuestros niños estudiar con las lámparas de cada mala», añadió Semidun.

Promesas políticas sobre Infraestructura Ilimitado

Aparte de los caminos de la aldea, que todavía son caminos de tierra, más de 80 familias de residentes de Kampung Jengok todavía consumen agua del río Wae Jare para sus necesidades diarias, a pesar de que la calidad del agua es muy susceptible a las enfermedades.

Donatus Semidun está tratando de tocar los corazones del gobierno local para que responda a los gritos de los residentes de Kampung Jengok. Donato y otros habitantes siguen esperando las dulces promesas que siempre hacen los candidatos legislativos y el equipo de éxito electoral regional que han hecho campaña en su pueblo.

«Oh señor, si recuerda nuevamente, hubo innumerables promesas hechas en las elecciones legislativas y regionales, diciendo que querían construir un puente colgante, prometieron instalar tuberías de agua potable, traer electricidad del PLN aquí, pero ninguna de ellas se cumplió», dijo Donato.

Los residentes de la aldea de Jengok esperan que, con la cobertura de los medios, este puente de bambú pueda unir todas las esperanzas, conectar todas las esperanzas, superar la pobreza y convertirse en una lámpara para que sus hijos se conviertan en una generación dorada, que ya no tendrá que arriesgar sus vidas al ir y volver de la escuela.

Informe de Jo Kenaru/ NTT