Sin el apoyo de Mbappé, Gonzalo lleva al Real Madrid a vencer 5-1 al Real Betis

Madrid, EN VIVO – real madrid Abrió el calendario de partidos de 2026 con una declaración audaz. Jugando en el Santiago Bernabéu, domingo por la tarde WIB, 4 de enero de 2025. Los Blancos se mostraron dominantes y aplastaron al Real Betis en un partido lleno de intensidad que inmediatamente llamó la atención del público del fútbol español.

Lea también: Real Madrid vs Real Betis en vivo esta noche, Los Blancos probados sin Mbappé



El foco está puesto en Gonzalo, un joven formado en la cantera que tuvo una actuación extraordinaria con un hat-trick, al tiempo que destaca que el Madrid no ha perdido su poder en el nuevo año.

Desde el primer minuto, el Madrid mostró inmediatamente una gran ambición. Federico Valverde estuvo a punto de abrir el marcador cuando apenas habían transcurrido tres minutos, pero su potente disparo se marchó desviado por poco. Las sucesivas presiones finalmente dieron sus frutos en el minuto 20, cuando Gonzalo abrió el marcador con un potente cabezazo aprovechando una situación a balón parado ejecutada por Rodrygo. Este gol abrió un partido imparable.

Lea también: Alarma de peligro en el Bernabéu, el futuro de Antonio Ruediger en el Real Madrid está al límite



Después de ganar, el ritmo del partido bajó. El Betis intentó salir de la presión y supo mantener el equilibrio de la posesión hasta el descanso, pese a tener dificultades para crear ocasiones de peligro ante Thibaut Courtois.

La segunda parte es de Gonzalo y la Academia de Madrid

Lea también: Tragedia del barco turístico en Labuan Bajo, el Real Madrid lamenta la muerte del técnico del Valencia y sus tres hijos



El verdadero drama ocurre después del descanso. Gonzalo vuelve a ser una pesadilla para la zaga del Betis. En el minuto 50 mostró gran calidad técnica con un perfecto control del pecho al borde del área antes de lanzar una volea con la derecha que Álvaro Vallés no pudo detener. El gol confirmó su condición de nueva estrella del Bernabéu.

Sólo cinco minutos después el Madrid se iba alejando. Raúl Asencio, compañero de cantera, puso su nombre en el marcador con un potente cabezazo en un saque de esquina organizado, rasgo del juego que empieza a quedar claro bajo su dirección. Xabi Alonso.

El partido se calentó, el Betis se defendió

Aunque iba muy atrás, el Betis no se dio por vencido. Giovani Lo Celso estuvo a punto de reducir distancias tras su tiro libre que pegó en el poste. A esta dinámica le siguió un gol de Cucho Hernández en el minuto 66 que reavivó las esperanzas visitantes.

El partido se volvió abierto. El Betis volvió a amenazar a través de Rodrigo Riquelme, mientras que el Madrid estuvo a punto de sumar un gol a través de Rodrygo que no supo aprovechar las oportunidades en el uno contra uno.