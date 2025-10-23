Sin dirección, Golkar quiere convocar a periodistas que incitan al odio a Bahlil

Jacarta – Secretario General del Consejo de Dirección Central (DPP) del Partido. GolkarSarmuji enfatizó que no había ninguna orden del PPD para denunciar el discurso de odio contra el presidente general del PPD del Partido Golkar. Bahlil Lahadalia a la policía.

El Ministerio Público, continuó Sarmuji, citará a las partes que lo denunciaron a la policía correspondiente. discurso de odio contra Ketum Bahlil, presidente general del Partido Golkar (DPP) Bahlil Lahadalia para conocer las intenciones de las partes que lo denunciaron a la policía.

«No lo sabemos amigos, estos jóvenes no confirmaron, no solicitaron permiso cuando informaron», dijo Sarmuji en la oficina del PPD del Partido Golkar, Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

El presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, en la oficina del PPD de Golkar

Sarmuji quería discutir con las partes informantes porque no había ninguna orden del PPD para hacerlo. informe eso, y tomaron su propia iniciativa.

Además de este problema, según él, todos los partidos están obligados a proteger el espacio público para evitar calumnias, racismo, engaños y encuadres maliciosos. «Te garantizo que no, no habrá (direcciones)», dijo.

Anteriormente, varios grupos denunciaron cuentas de redes sociales a la Unidad de Investigación Criminal de la Policía por presunto discurso de odio contra Bahlil Lahadalia.

Así lo informó el lunes 20 de octubre de 2025 una de ellas, la organización de voluntarios PILAR 08. Bahlil es el presidente del Consejo Asesor de PILAR 08.

El presidente de PILAR 08, Kanisius Karyadi, dijo que, basándose en el seguimiento de PILAR 08, se encontraron varias cuentas de timbre con un patrón masivo de distribución coordinada de contenido que contenía información falsa o engañosa mediante la edición de fotografías y videos en forma de memes de odio utilizando un lenguaje provocativo, diseñado para provocar la ira pública y el difamación.

«Las acciones de los denunciados en realidad invitaron e incitaron al público a odiar al Sr. Bahlil Lahadalia. Está claro que ha habido un aumento de los ataques verbales en la esfera privada de personas con una polarización cada vez mayor en la esfera pública», dijo Kanisius.