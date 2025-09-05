





El Ministerio de Asuntos Externos (MEA) se negó el jueves a comentar sobre los últimos comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en los que mencionó a India, Rusia y China.

Trump hizo los comentarios en una publicación sobre X días después de la Cumbre SCO en Tianjin, China, a la que asistió Primer Ministro Narendra Modi y el presidente ruso Vladimir Putin.

«No tengo comentarios que ofrecer en esta publicación en este momento», dijo el portavoz de MEA, Randhir Jaiswal, en respuesta a las consultas de los medios. Respondiendo otra consulta, Jaiswal dijo que la relación entre Estados Unidos e India es muy importante para la India.

«Ambos países comparten una asociación estratégica global integral, que está anclada en nuestros intereses compartidos, valores democráticos y vínculos sólidos para personas. Esta asociación ha resistido varias transiciones y desafíos. Seguimos enfocados en la agenda sustantiva a las que nuestros dos países han comprometido, y esperamos que la relación continúe avanzando en función de los respetos mutuos y los intereses. Como habrá visto, a nuestros dos países prestando atención a un ejército en el ejército de un ejército en el ejército de un ejército en el ejército. Alaska.

Respondiendo otra consulta, Jaiswal dijo que India continúa comprometida con el lado estadounidense en comercio asuntos.

«Vemos el quad como un valioso foro para la discusión entre los cuatro países miembros sobre intereses compartidos sobre varios temas. La cumbre de los líderes está programada a través de consultas diplomáticas entre los países miembros. En lo que respecta al conflicto de Ucrania, acertan el conflicto, damos la bienvenida a todos los esfuerzos recientes para establecer la paz en la paz en Ucrania. Esperamos que todas las partes proceda constructivamente. India apoya un final temprano hasta el establecimiento y el establecimiento de la paz», dijo.

Estados Unidos ha impuesto aranceles del 50 por ciento a los bienes indios, incluida la penalización del 25 por ciento por importar petróleo ruso.

«Parece que hemos perdido a India y Rusia por lo más profundo y oscuro Porcelana. ¡Que tengan un futuro largo y próspero juntos! «, Dijo Trump en su publicación sobre Truth Social.

El gobierno había dicho anteriormente que los lazos de la India con cualquier país se encuentran por su propio mérito y no deben verse a través del prisma de un tercer país.





