Sin colores ni logotipos, ¿cómo reconocerán los consumidores los productos?

VIVA – Para consumidorEl embalaje no es sólo un envoltorio. Los colores, logotipos y diseños a menudo se convierten en marcadores de identidad, así como en medios para identificar productos que se adaptan a las preferencias personales. Por ello, actualmente se discute un plan para estandarizar el empaquetado de cigarrillos o empaquetado neutro. Ministerio de Salud plantea debate, no sólo a nivel regulatorio, sino también en el contexto de la experiencia del consumidor.

Este problema ha resurgido nuevamente después de que los actores de la industria evaluaran que esta política tenía el potencial de eliminar por completo la identidad de marca. Desde la perspectiva del consumidor, se considera que eliminar elementos visuales en el packaging puede cambiar la forma en que las personas interactúan con un producto, desde el proceso de selección hasta la fidelización.

El presidente de la Asociación de Productores de Cigarrillos Blancos de Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi, cree que los elementos visuales en los envases son una parte importante de la identidad de marca que está protegida por la ley. Según él, una marca no se trata sólo del nombre, sino que también incluye imágenes, logotipos e incluso combinaciones de colores que funcionan como diferenciadores en el mercado.

«Si uno de estos componentes se elimina o se uniforma, la esencia sigue siendo la misma que el empaquetado neutro», dijo Benny en una declaración escrita el martes 30 de diciembre de 2025.

En el contexto de la experiencia del consumidor, el embalaje actúa como un medio de información y comunicación. El diseño ayuda a los consumidores a reconocer los productos que utilizan habitualmente sin tener que leer pequeños detalles una y otra vez.

Benny también destacó que eliminar la identidad visual podría limitar la comunicación entre productores y consumidores. Cree que los consumidores tienen derecho a recibir información clara y elegir productos según sus preferencias individuales. Según él, esto está estrechamente relacionado con el principio de protección del consumidor.

«Esto es contrario a la Ley de Protección al Consumidor, que es superior a un reglamento ministerial», subrayó.

Desde una perspectiva de estilo de vida, la identidad de marca a menudo se convierte en parte de hábitos y rutinas. Los consumidores no sólo compran productos, sino también las experiencias inherentes a ellos. Cuando se elimina esta identidad, las experiencias previamente consistentes pueden volverse neutrales y uniformes, sin distinciones claras.

Además, Benny recordó que el impacto de esta política no se limita a los consumidores. Las industrias creativa y publicitaria también tienen el potencial de perder espacio de expresión debido a la pérdida de objetos promocionales. El temido efecto resultante es una disminución del interés en el registro de marcas, lo que en última instancia podría afectar a los ingresos estatales.