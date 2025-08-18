Sin clientes, no tenemos sentido

Yakarta, Viva – PT Pertamina patra niaga Compartir Día de la Independencia República de Indonesia con la comunidad a través del programa de saludo del cliente en Gasolinera Fatmawati South Yakarta, domingo.

«Pertamina Patra Niaga comparte la energía de la independencia con los consumidores, las comunidades, a los veteranos», dijo el presidente del presidente de Pertamina, Patra Niaga Sudung Situmorang, en el lugar del evento, citado de su declaración en Yakarta, citado el lunes 18 de agosto de 0225.

Además de Sudung, también estaba el presidente del presidente de Pertamina, Patra Niaga Mars, Ega Legowo Putra, así como todos los directores de Pertamina, Patra Niaga.

Al evento asistieron varias comunidades, que van desde taxistas de motocicletas en línea, comunidades automotrices de dos ruedas y cuatro ruedas, así como atletas de discapacidad. Las actividades similares también se llevaron a cabo simultáneamente en 53 estaciones de servicio dispersas en varias regiones en Indonesia.

Sudung enfatizó que el espíritu de independencia debe realizarse en el mejor servicio a la comunidad. «Hoy celebramos la 80ª Independencia de Indonesia. De hecho, Pertamina Patra Niaga es una sirvienta de la comunidad, de modo que la calidad del servicio es nuestra prioridad», dijo.

Mientras tanto, Marte Ega dijo que Pertamina Patra Niaga estaba presente como la primera Guardia del Grupo Pertamina, que siempre estaba cerca de la comunidad.



Pertamina Patra Niaga tiene la 80a promoción de aniversario indonesio

«Sin clientes, Pertamina no tiene sentido. Por lo tanto, a través de varios programas especiales y promociones de Sabang a Merauke, esta es una forma de nuestro respeto y aprecio al público», explicó.

Pertamina Patra Niaga, continuó, estaba decidido a continuar sirviendo completamente para avanzar en Indonesia.

En el caso, Pertamina Patra Niaga dio compensación a los huérfanos, amigos discapacitados y veteranos de la República de Indonesia como una forma de agradecimiento por sus servicios al ganar la independencia. También se lleva a cabo la distribución de paquetes de alimentos en forma de arroz, aceite de cocina, azúcar y harina para la comunidad circundante.

Además de saludar a los clientes que estuvieron presentes en la estación de servicio, las actividades estaban coloreadas con varias competiciones típicas de los 17, como leer el texto de la proclamación, hilos que tiran, a la competencia de vehículos, la independencia matizada.