Sin censura, Tasya Farasya respondió a las preguntas de los internautas sobre el contenido del sobre del dinero mensual de Ahmad Assegaf

Yakarta, Viva – Divorcio Tasya farasya Y Ahmad assegaf Continúa llamando la atención pública. En medio de las noticias de separación, los ciudadanos nuevamente exploraron uno de los antiguos contenido de Tasya que aludía a la vida de su esposo.

El contenido se hizo en 2022, cuando Tasya Farasya desmanteló el contenido de la bolsa que siempre llevaba. De los muchos artículos, la atención está en realidad en un sobre marrón. En ese momento, Tasya dijo que el sobre contenía dinero mensual de Ahmad Assegaf. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Ahmad, si das dinero mensual en un sobre, no transferido, como funcionarios corruptos, daré miedo», dijo Tasya Farasya en su video, citado el miércoles 1 de octubre de 2025.

La carga volvió al tema de la conversación después de que el abogado de Tasya mencionó el motivo del divorcio, uno de los cuales fue porque no se le dio una vida física y espiritual adecuada. El público tenía más curiosidad sobre la declaración de Tasya sobre el dinero en el sobre.

Aparecen varios comentarios en las redes sociales, incluso a través de hilos. Un ciudadano aludió a eso con una pregunta directa a Tasya.

«Hermana, dijo, no podía ganarse la vida con su esposo. En este video, la hermana del dinero de su esposo.

Tasya también dio una respuesta breve, pero fue sorprendente.

«Sí de mi parte de mi Muter para mí», respondió.

La boda de Tasya Farasya con Ahmad Assegaf tuvo lugar lujosamente el 17 de febrero de 2018. La fiesta se celebró durante siete días y siete noches y en ese momento se convirtió en uno de los matrimonios de celebridades más entusiasmados. Desde el matrimonio, ambos fueron bendecidos con dos hijos, Maryam Eliza Khair y Hasan Isa Assegaf.

Pero el largo viaje debe terminar en la corte. Después de siete años juntos, Tasya presentó oficialmente una demanda de divorcio que ahora se está procesando en la corte.