Sin bloquear el manillar, una Rp. 250 millones de Harley fueron robadas por ladrones en la ciudad de Senayan, este es el final

Jacarta – Acto de robo motor tipo grande (moge) harley-davidson en el estacionamiento del centro comercial ciudad de senayánEn el centro de Yakarta, ha causado revuelo en la comunidad de aficionados a las motos de lujo.

La moto vale Rp. 250 millones desaparecieron misteriosamente antes de ser finalmente encontrados por la policía Bekasien tan solo un día. El incidente ocurrió el domingo 12 de octubre de 2025, cuando el propietario de la motocicleta, NAP (27), participaba en actividades comunitarias de motociclistas en ese lugar.

Estacionó su Harley Davidson tipo FDX 2008 sin bloquear el manillar. Cuando quiso recuperar su casco, su moto ya no estaba. Conmocionada y presa del pánico, la víctima lo denunció inmediatamente a la policía metropolitana de Tanah Abang. El equipo de la Unidad de Investigación Criminal, dirigido por el comisario de policía Martua Malau, actuó rápidamente. De imágenes de cámara circuito cerrado de televisión (circuito cerrado de televisión), se vio a un hombre llevándose la moto con indiferencia.

«Las motocicletas como esta no son sólo objetos caros, sino que se refieren a la sensación de seguridad de la gente. Nos estamos moviendo rápidamente porque la confianza pública es nuestra prioridad», dijo el jefe de policía del Metro Central de Yakarta, comisionado de policía Susatyo Purnomo Condro, el martes 14 de octubre de 2025.

Jefe de Policía del Metro Central de Yakarta, Comisionado de Policía Susatyo Purnomo Condro Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

La política luego difunde las características. autor y la moto robada a través de diversos canales, incluidas las redes sociales. Los resultados no fueron en vano, un día después, la mañana del lunes 13 de octubre de 2025, la moto de lujo fue encontrada en el aparcamiento de un centro comercial en Bekasi, Java Occidental.

«Hemos conseguido las pruebas. Ahora nuestro objetivo es cazar a los perpetradores que hemos identificado a partir de las imágenes de CCTV», dijo Susatyo.

Mientras tanto, el comisionado jefe de la policía metropolitana de Tanah Abang, Haris Akhmad Basuki, reveló que se sospecha que el perpetrador actuó espontáneamente aprovechando la negligencia de la víctima. Hasta ahora la policía sigue buscando a los autores y garantizando que en la capital no haya lugar para los ladrones de vehículos.

«El perpetrador vio una oportunidad e inmediatamente se llevó la motocicleta. Después de que difundimos la información, los informes del público en Bekasi fueron la clave para encontrar la motocicleta», dijo Haris.