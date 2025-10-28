Sin adivinar sobre la fruta del mangostán, Purbaya proyecta que IHSG llegará a 9.000 para fines de 2025

Jacarta – Ministro Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa proyecta que el Índice de Precios Acciones Combinación (IHSG) capaz de superar la barrera de los 9.000 a finales de 2025.

Se sabe que JCI cerró con una caída de 24,52 o 0,30 por ciento a 8.092,63 en las operaciones de hoy. Mientras tanto, el grupo de 45 acciones líderes o el índice LQ45 cayó 1,92 puntos o un 0,23 por ciento a 822,61.

«¿Cuál será a finales de este año (IHSG)? 9.000. ¿Cuánto será en los próximos 10 años? 32.000», dijo Purbaya en el «Sarasehan 100 Economists indonesios» en Yakarta, el martes 28 de octubre de 2025.

Purbaya dijo que sus proyecciones se refieren a tendencias históricas de los últimos 25 años. Según él, el índice puede crecer hasta cuatro o cinco veces en un ciclo económico.

Confía en que la tendencia en el comportamiento de este sistema no cambie en el futuro. «Así que no estoy adivinando el mangostán, ni haciendo ascetismo. Se trata de un cálculo económico que tiene una ecuación matemática», añadió.

Esta opinión se ve reforzada por la tendencia actual de la JCI, que todavía se encuentra en el nivel 8.000, aunque anteriormente se predijo que colapsaría. Los inversores, dijo, analizan activamente las orientaciones políticas transmitidas por el gobierno, incluido él mismo como Ministro de Finanzas, como base para determinar sus carteras de acciones.

Por ello, sigue esforzándose por infundir optimismo en los inversores. «Índice de la Luna, digo. Eso también crea optimismo», dijo. (Hormiga)