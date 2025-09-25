Simultáneamente en 30 provincias, el gobierno tenía un contrato masivo de 25,000 casas subsidiadas la próxima semana

Yakarta, Viva – Ministro de vivienda y áreas de asentamiento, Maruarar sirait Alias ​​Ara confirmó, el lunes 29 de septiembre de 2025, su partido realizaría la entrega de unidades o contratos casa subsidiada Misa para 25,000 deudores.

Con un evento de ceremonia centrado en Bogor y al plan asistirán el presidente Prabowo Subianto, Contrato masivo Esto se llevará a cabo simultáneamente a 90 puntos en 30 provincia Indonesia.

«El lunes 29 de septiembre de 2025 llevaremos a cabo por primera vez un contrato mínimo de 25 mil casas subsidiadas», dijo Ara en su oficina, el miércoles 24 de septiembre de 2025.



Ministro de PKP, Maruarar Sirait

Explicó que la ceremonia de la ceremonia de masas se llevará a cabo en Bogor, West Java. La razón por la cual Bogor fue elegido como la ubicación de la ceremonia se debió a que el proceso de desarrollo y calidad de las casas subsidiadas en esta área se consideró bueno y adecuado.

Esta consideración también fue respaldada por datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), que decía que el nivel más alto de pobreza extrema, uno de los cuales ocurrió en Bogor Regency.

En la misma ocasión, reveló el comisionado de BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, la agenda del crédito de crédito masivo (KPR) de la Facilidad de Liquidez de Financiación de Vivienda (FLPP) sería la más grande en la historia.

«Esperemos que esto pueda funcionar sin problemas, e invitaremos al presidente a poder asistir a las mayores actividades de acuerdo masivo en masa en la historia», dijo.

Para obtener información, el gobierno también está preparando un esquema de la Cámara subsidiada en las grandes ciudades de Indonesia, incluso en Yakarta. La coordinación involucró al Ministerio de PKP, la Terma BP, el Ministerio de Finanzas y el Gobierno Regional.

Las casas subsidiadas en las zonas urbanas estarán en forma de pisos (pisos), no en las casas de la banda de rodadura, dada la disponibilidad más limitada de tierra.

Con esta estrategia, se espera que las casas subsidiadas para personas de bajos ingresos (MBR) también puedan estar disponibles en áreas urbanas.