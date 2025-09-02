Simulación de cuotas de motocicletas Ex año juvenil, comenzando IDR 500 miles

Yakarta, Viva – El mercado automático de motocicletas usado en Indonesia continúa mostrando una tendencia positiva a lo largo de 2025. Muchos consumidores eligen opciones de crédito porque las cuotas son más ligeras que comprar efectivo.

El motor automático con una capacidad del motor de 110cc hasta 160 cc es excelente en el segmento usado. Los rangos de precios asequibles y los bajos costos de mantenimiento lo hacen cada vez más demandado.

Desde la búsqueda Viva Automotive El martes 2 de septiembre de 2025, el Honda venció al ex en 2021-2023 se puede encontrar en el rango de Rp12 millones a Rp16 millones. Las cuotas de crédito comienzan desde RP. 600 mil por mes con un tenor de 3 años.

La serie Yamaha Mio también sigue siendo una opción popular en la clase de 110cc -125cc. El precio usado es alrededor de RP. 10 millones a RP. 14 millones, con cuotas de RP. 500 mil – Rp. 700 mil.

Para aquellos que apuntan a motocicletas de estilo retro, el antiguo Honda Scoopy en 2022 está vinculado a Rp17 millones. Con un DP ligero, las cuotas pueden ser de alrededor de RP800,000 por mes.

Mientras tanto, el híbrido Yamaha Fazzio usado comenzó a animar el mercado desde finales de 2023. La unidad usada tiene un precio de Rp19 millones -rp21 millones, con cuotas de RP900,000 – RP1,000,000.

Para el segmento de motor más grande, el Honda Vario 160 usado 2022-2023 se vendió por RP24 millones -rp26 millones. El crédito se puede obtener con cuotas de Rp1.2 millones por mes.

Honda PCX 160 usado también es bastante interesante para los consumidores que desean comodidad adicional. Los precios usados ​​están en el rango de RP27 millones a RP32 millones, las cuotas varían de RP1.3 millones a RP1.5 millones por mes.

Otra alternativa, Honda Adv 160 utilizada en 2022, sigue siendo bastante alta en demanda. Precios unitarios alrededor de RP33 millones – RP35 millones, con cuotas de Rp1.6 millones.